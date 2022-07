Boris Johnson du Royaume-Uni défend sa rencontre avec un ancien agent du KGB lors d’une fête

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a défendu la rencontre avec un oligarque russe avec un passé du KGB, affirmant “pour autant que je sache”, aucune affaire gouvernementale n’a été discutée lors de la réunion de 2018.

Johnson, qui a démissionné de son poste de chef du Parti conservateur le 7 juillet après des mois de scandales éthiques, est confronté à des questions sur sa relation avec le propriétaire d’un journal né en Russie, Evgeny Lebedev, et son père, Alexander. L’homme plus âgé est un homme d’affaires et l’époque de la guerre froide était un officier du KGB qui a été sanctionné par le Canada pour son rôle présumé dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En avril 2018, Johnson s’est rendu à une fête au manoir italien d’Evgeny Lebedev, à laquelle a également assisté Alexander Lebedev. Johnson, qui était ministre britannique des Affaires étrangères à l’époque, n’était accompagné d’aucun responsable.

L’événement a eu lieu alors que Johnson revenait d’une réunion de l’OTAN, et des semaines après que l’ancien espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia aient été empoisonnés avec l’agent neurotoxique Novichok dans la ville anglaise de Salisbury. Un policier et deux habitants de la région ont également été malades, dont l’un, Dawn Sturgess, est décédé.

La Grande-Bretagne accuse le service de sécurité russe GRU de l’attaque de Salisbury, une accusation que Moscou nie.

Johnson a déclaré à un comité de hauts législateurs que sa rencontre avec Alexander Lebedev “n’était pas une réunion formelle, ni quelque chose qui avait été pré-arrangé”. Il a déclaré qu’il était normal que le plus haut diplomate britannique assiste à une “occasion privée et sociale” sans officiels ni personnel de sécurité.

Il a déclaré dans une lettre publiée mardi par la commission de liaison du Parlement que “pour autant que je sache, aucune affaire gouvernementale n’a été discutée” lors de la fête.

Angela Rayner, chef adjointe du Parti travailliste de l’opposition, a déclaré que “la déclaration farfelue de Johnson soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses”.

Elle a déclaré que Johnson “ne semble toujours pas se rappeler s’il a discuté des affaires du gouvernement ou non. Cette lettre suggère que le Premier ministre a quelque chose à cacher.

Evgeny Lebedev est propriétaire des journaux britanniques Evening Standard et Independent. En 2020, Johnson a reçu un titre noble – Lord Lebedev de Sibérie – et un siège à la Chambre des lords du Parlement. Les médias britanniques ont rapporté que les agences de renseignement britanniques avaient exprimé des inquiétudes concernant cette nomination.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, le gouvernement de Johnson a sanctionné des centaines de riches Russes et a pris des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent sur les marchés immobiliers et financiers de Londres.

Les politiciens de l’opposition et les militants anti-corruption affirment que les conservateurs de Johnson ont permis à l’argent mal acquis de pénétrer dans les propriétés, les banques et les entreprises britanniques pendant des années, transformant Londres en une «laverie» pour l’argent sale.