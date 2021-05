Boris Johnson donnera une conférence de presse aujourd’hui à quatre morts avec la variante Indian Covid

Boris Johnson dirigera une conférence de presse aujourd’hui, au milieu des craintes croissantes concernant la propagation de la variante indienne de Covid-19, en particulier dans les « points chauds » du nord-ouest de l’Angleterre.

Il sera accompagné de Chris Whitty, le médecin-chef, à 17 h – alors que des appels sont lancés pour des «vaccinations contre les surtensions» de tous les jeunes adultes dans les régions où le nombre de cas est le plus élevé.

La conférence de presse intervient trois jours seulement avant que l’Angleterre n’atteigne l’étape 3 de la feuille de route pour la levée du verrouillage – lorsque les pubs et les restaurants seront en mesure de servir les clients à l’intérieur et les familles autorisées à s’embrasser.

Le porte-parole de M. Johnson a laissé entendre que des vaccins contre les surtensions étaient prévus dans les points chauds, en disant: «Je ne peux pas devancer le Premier ministre, vous l’entendrez vous-même plus tard cet après-midi.»

Le feu vert de lundi, il a déclaré: «Nous avons annoncé les changements qui ont lieu lundi et le Premier ministre a dit hier lui-même qu’il s’attendait à ce qu’ils se poursuivent.»

Le nombre de cas de la variante indienne au Royaume-Uni a plus que doublé en une semaine, passant de 520 à 1313 – parmi les preuves, il est plus contagieux.

Et il a maintenant été révélé que quatre personnes sont décédées au Royaume-Uni après avoir été infectées par la variante, les premiers décès connus dans ce pays.

Le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait «pas encore de preuves solides pour montrer que cette variante a un plus grand impact sur la gravité de la maladie ou échappe au vaccin».

Le directeur de la santé publique de Blackburn a protesté après que sa tentative de vaccination de tous les plus de 18 ans à partir de la semaine prochaine a été bloquée par le gouvernement.

«Je suis furieux, je ne comprends pas pourquoi JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation] ou le ministère de la Santé et des Affaires sociales empêche les directeurs locaux de la santé publique de prendre les mesures qui, selon eux, arrêteront cette poussée », a déclaré le professeur Dominic Harrison.

«Pour le moment, le gouvernement me lie une main derrière le dos pour répondre au risque clair que nous avons dans notre zone d’autorité locale – mais aussi au risque clair pour la région du Nord-Ouest au sens large. Cela semble totalement illogique.

Interrogé sur l’affrontement et si le JCVI était tenu de donner le feu vert à la modification des critères de vaccination, Downing Street a déclaré que son travail consistait à «conseiller».

«Tout au long du programme de vaccination, nous avons accepté leurs conseils et nous avons déployé les vaccinations en conséquence», a déclaré le porte-parole.

Plus tôt, un expert de Covid a déclaré que la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage – prévue pour le 21 juin – est «mise en doute» en raison de la menace croissante.

Le microbiologiste, le professeur Paul Hunter, a déclaré qu’il pourrait y avoir «un grand nombre de cas d’ici juin» et a averti qu’une augmentation des infections et des hospitalisations chez les personnes âgées et vulnérables pourrait forcer les plans à changer.

Mais Nadhim Zahawi, le ministre des Vaccins, a déclaré que la soi-disant étape 4 de la feuille de route irait de l’avant, à condition que les quatre tests du gouvernement aient été satisfaits.

Elles sont; un programme de vaccination réussi, que les piqûres réduisent les hospitalisations et les décès, que le NHS n’est pas débordé et que de nouvelles variantes dangereuses de Covid ne prennent pas racine.

Les taux d’infection sont à leur plus bas niveau depuis septembre dernier, bien qu’il y ait encore environ 2000 nouveaux cas chaque jour au Royaume-Uni.