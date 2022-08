Boris Johnson donne son feu vert au financement d’une nouvelle centrale nucléaire

BORIS Johnson a donné son feu vert pour le financement d’une nouvelle centrale nucléaire, faisant craindre à un allié de Liz Truss qu’il puisse lier les mains de son successeur.

Le Premier ministre et le chancelier Nadhim Zahawi soutiennent le financement de plusieurs milliards de livres pour la construction du réacteur nucléaire Sizewell C.

Boris Johnson a donné son feu vert au financement d’une nouvelle centrale nucléaire Crédit : AFP

La décision a fait craindre à un allié senior de Liz Truss de lier les mains de son successeur au poste de Premier ministre. Crédit : Getty

Le gouvernement devrait prendre une décision finale sur l’investissement public au début de l’année prochaine pour une participation de 20% qui pourrait coûter environ 6 milliards de livres sterling avec un financement privé pouvant atteindre 30 milliards de livres sterling.

Mais deux partisans clés semblaient divisés sur la question, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng soutenant “massivement” le plan tandis que le ministre du Trésor Simon Clarke a fait part de ses inquiétudes.

Kwarteng a souligné la nécessité de « continuer avec plus de centrales nucléaires » afin de renforcer la sécurité énergétique du pays.

Mais dans une lettre divulguée, Clarke a déclaré que les coûts de l’usine de Suffolk “affecteraient considérablement les dépenses et les choix budgétaires d’un nouveau gouvernement” et ont souligné les pressions plus larges sur les finances publiques.

M. Johnson a déclaré qu’il ne prendrait aucune décision majeure avant de quitter ses fonctions le 6 septembre.

Truss a promis des réductions d’impôts et est sous pression pour soutenir les personnes vulnérables avec le plafond des prix de l’énergie qui devrait dépasser 6 000 £ en avril, suggèrent les experts.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré : « L’énergie nucléaire a un rôle clé à jouer alors que nous nous efforçons de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et notre exposition à la volatilité des prix mondiaux du gaz.

“Les négociations sont toujours en cours sur Sizewell C et comme il s’agit de discussions actives et commercialement sensibles, nous ne pouvons pas commenter davantage.”