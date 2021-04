Boris Johnson a donné son feu vert à la réouverture de magasins et de jardins de bière en Angleterre à partir de lundi prochain, alors que les progrès dans la bataille contre le coronavirus ont ouvert la voie au plus grand assouplissement à ce jour des règles de verrouillage.

Mais le Premier ministre a déclaré qu’il était trop tôt pour décider si les vacances d’été à l’étranger seraient possibles cette année.

Et il a ouvert la voie à l’introduction d’un système de contrôle des «feux de signalisation» une fois le voyage repris, ainsi qu’à un système de passeport vaccinal pour régir l’entrée dans des lieux comme les théâtres, les boîtes de nuit, les festivals et les événements sportifs.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street à la suite d’une réunion spéciale du Cabinet pour approuver les changements, M. Johnson a déclaré que le prochain assouplissement des règles de verrouillage pourrait avoir lieu le 12 avril, la première date autorisée dans sa feuille de route pour le rétablissement.

Cela signifiera que les magasins non essentiels, les gymnases, les coiffeurs et les salons de beauté rouvriront leurs portes pour permettre aux clients d’entrer pour la première fois depuis le troisième verrouillage anglais imposé le 5 janvier.

Les pubs, restaurants et cafés peuvent ouvrir pour un service extérieur, sans couvre-feu. Les clients devront être assis pour manger et boire, mais il ne sera pas nécessaire qu’un repas substantiel soit servi avec de l’alcool.

M. Johnson a déclaré qu’il se rendrait lui-même dans un pub lundi et «porterait prudemment mais irréversiblement une pinte de bière à mes lèvres».

Les nuitées loin de chez eux seront autorisées en Angleterre et des hébergements autonomes, tels que des maisons de vacances, peuvent être ouverts aux visiteurs, à condition qu’ils soient membres du même foyer ou de la même bulle de soutien. Mais les vacances à l’étranger restent illégales.

Les bibliothèques, les centres communautaires, les zoos et les parcs à thème ouvriront également leurs portes.

Les résidents des foyers de soins pourront recevoir jusqu’à deux parents et amis, et la participation maximale aux mariages passera de six à 15.

Cependant, les règles sur la distanciation sociale continueront de s’appliquer, avec des environnements intérieurs tels que les magasins à visiter seul ou dans le cadre d’un groupe à un ménage, et les rassemblements en plein air limités à six personnes ou à deux ménages.

Et le Premier ministre a appelé à la prudence, avertissant que les gens devraient continuer à travailler à domicile là où ils le peuvent et minimiser les déplacements intérieurs.

M. Johnson a déclaré que les assouplissements avaient été rendus possibles parce que l’Angleterre continuait de répondre aux quatre tests du gouvernement, d’un programme de déploiement de vaccination réussi, de réductions des hospitalisations et de décès, aucune augmentation des infections qui pourrait exercer une pression insoutenable sur le NHS et aucune augmentation du risque de une nouvelle variante de Covid-19 préoccupante.

Les chiffres officiels ont montré 26 décès et 2 762 tests positifs signalés le 5 avril à travers le Royaume-Uni. Le total des tests positifs sur sept jours a diminué d’un tiers (33,5%) par rapport à la semaine précédente à 24 455, tandis que les décès au cours des sept derniers jours ont diminué de près de la moitié (44%) à 248.

Dimanche, quelque 31 581 623 personnes au Royaume-Uni avaient reçu leur premier vaccin contre le Covid-19, dont 5 432 126 ont reçu la deuxième dose.

M. Johnson a également publié des mises à jour sur quatre examens en cours sur la vie après le verrouillage, pour éviter une résurgence du coronavirus.

Les examens ont reconnu que la prudence sera toujours nécessaire même après l’inoculation de la majeure partie de la population, car aucun des injections n’est efficace à 100% et le danger restera de nouvelles souches de Covid contre lesquelles les vaccins existants n’offrent aucune protection.

Ils ont confirmé que la certification du statut Covid est «susceptible de devenir une caractéristique de nos vies», les «passeports vaccinaux» faisant déjà partie des voyages internationaux et devraient être poursuivis et prolongés à mesure que les voyages à l’étranger reprendront.

Le gouvernement n’empêchera pas les entreprises de demander une preuve du statut Covid pour entrer dans leurs locaux et est prêt à développer des moyens électroniques et non électroniques permettant aux particuliers de prouver qu’ils ont reçu le vaccin, qu’ils ont subi un test négatif au cours des 48 dernières années. heures ou ont été testés positifs pour le coronavirus et ont terminé leur auto-isolement au cours des 180 derniers jours.

Les certificats Covid – probablement sous la forme d’une application pour smartphone – pourraient «potentiellement» être requis dans les événements à grand public tels que les théâtres, les discothèques, les festivals et les rencontres sportives sur une base temporaire, selon la mise à jour.

Mais après l’opposition farouche des députés conservateurs à des exigences plus larges en matière de passeports vaccinaux, il y aura d’autres consultations avec le secteur de l’hôtellerie avant de décider de les utiliser dans les pubs, restaurants et autres lieux afin de supprimer le besoin de mesures de distanciation sociale.

Et leur utilisation ne sera pas imposée dans les commerces essentiels – comme les supermarchés et les pharmacies – des transports en commun ou dans les services publics essentiels.

Des essais de régimes de passeport seront menés dans divers lieux au cours des prochaines semaines, à commencer par le Hot Water Comedy Club de Liverpool le 16 avril, et y compris les championnats du monde de snooker au Sheffield’s Crucible Theatre et au Circus Nightclub de Liverpool, dans le but d’avoir permis à 20 000 fans de football de regarder la finale de la FA Cup à Wembley le 15 mai.

À la reprise des voyages internationaux, au plus tôt le 17 mai, le monde sera divisé en pays verts, orange et rouges, les arrivées en provenance de zones vertes à faible risque devant passer des tests Covid avant et après le voyage, auto-isolement de 10 jours à la maison pour ceux des pays orange à haut risque et mise en quarantaine obligatoire dans les hôtels agréés par l’État pour les pays rouges qui présentent le plus grand risque.