Un ancien eurodéputé auquel Boris Johnson a accordé la pairie a dénoncé à plusieurs reprises la Chambre des lords, la qualifiant de «tout ce qui ne va pas dans l’administration britannique» et l’avertissant qu’elle était inondée de «personnes sans importance».

Daniel Hannan a été nommé sur une liste de 16 nouveaux pairs politiques annoncés aujourd’hui, aux côtés du donateur conservateur Peter Cruddas et de l’ancien archevêque d’York John Sentamu.

Rédigé conjointement avec l’ancien député conservateur et ukipien Douglas Carswell, le livre déclare que la composition de la Chambre haute du Parlement «est impossible à concilier avec le principe de la démocratie directe».

Hannan et Carswell ont écrit: «Une chambre largement nommée est le pire de tous les mondes imaginables.

«Aucun ancien Premier ministre depuis Margaret Thatcher n’a accepté l’offre d’un siège aux Lords, et rien d’étonnant. Pourquoi voudraient-ils traîner avec des donateurs douteux et des ONG sans humour?

«Je me sens mal pour tous les bons pairs. Ce n’est pas de leur faute si leur hermine a été éclaboussée par association. Mais, à chaque nouvelle vague de pairs – on pourrait presque dire «essaim» – les bons seigneurs deviennent une minorité plus petite.