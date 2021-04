Boris Johnson a été accusé d ‘«échecs lamentables» en s’opposant à l’Iran et en obtenant la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe cinq ans après sa première détention par le régime.

Cela vient après que la cour révolutionnaire radicale de l’Iran a condamné le ressortissant anglo-iranien à une année supplémentaire de prison, parallèlement à une interdiction de voyager d’un an, dans une mesure qui a été condamnée par le gouvernement britannique.

Abordant la question lors d’une question urgente à la Chambre des communes, le député travailliste Tulip Siddiq, député de la circonscription de la famille, a déclaré que Mme Zaghari-Ratcliffe était «victime de torture» et détenue en otage par les autorités iraniennes.

Dans des commentaires cinglants adressés à M. Johnson, Mme Siddiq a déclaré qu’elle n’avait vu «aucune preuve» de la part du Premier ministre pour obtenir sa libération de détention et a soulevé la question de la dette historique envers l’Iran.

«Au cœur de cette affaire se trouve l’incapacité lamentable du Premier ministre à libérer mon électeur et à la défendre, ainsi que sa bévue dévastatrice en 2017 alors qu’il était ministre des Affaires étrangères, nous avons révélé son ignorance totale de cette affaire tragique et mis plus de mal à la manière de Nazanin. , » elle a dit.

Répondant à ses commentaires, le ministre du ministère des Affaires étrangères James Cleverly, sa colère et sa frustration ont été «mal dirigées» car les binationaux détenues étaient détenues par les autorités iraniennes. «C’est sur eux», a-t-il souligné.

«Notre priorité a toujours été sa libération complète et son retour au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n’accepte pas et n’acceptera jamais que nos binationaux soient utilisés comme levier diplomatique et nous reconnaissons que son traitement a été totalement inacceptable.

«C’est totalement inhumain et injustifié et nous demandons à l’Iran de permettre à Mme Zaghari-Ratcliffe de rentrer chez elle au Royaume-Uni et de libérer de détention tous les binationaux britanniques détenus.»