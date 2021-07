Boris Johnson doit tenir bon pour lever les règles de Covid pour le bien de notre économie et de nos enfants

La GRANDE-BRETAGNE doit avoir un bon retour à la normalité si notre économie doit un jour rebondir pleinement.

Mais les opposants font déjà la queue.

La British Medical Association, qui remue les doigts, nous dit que nous devrions continuer à porter des masques et laisse entendre que le professeur Chris Whitty les soutient.

Les syndicats d’enseignants insistent sur le fait que les enfants doivent se déguiser en classe même après les vacances d’été.

Et il y a des suggestions selon lesquelles le Premier ministre n’encouragera pas la fin du travail à domicile.

Mais Boris doit rester fort et s’assurer qu’ils sont mis en action.

Et pour le bien de nos entreprises et de nos centres-villes, le Premier ministre doit également encourager les travailleurs à retourner dans leurs bureaux.

Les entreprises ont besoin de travailleurs à leur bureau plutôt que de languir à la maison.

La propagation du virus Delta peut sembler alarmante mais, grâce au déploiement remarquable du vaccin, les hospitalisations et les décès sont encore faibles.

Les demi-mesures maintenant ne feront que nous maintenir dans un vide paralysant d’anxiété et d’appréhension.

Pour le bien de notre économie et de nos enfants, Boris ne doit pas vaciller.

La clé de menace de prison de Priti

Le plan de PRITI PATEL visant à criminaliser les migrants qui entrent illégalement en Grande-Bretagne est un élément clé de ses mesures pour secouer le système d’asile.

La menace de prison et d’expulsion peut dissuader certains de se laisser séduire par les trafiquants malfaisants et la traversée perfide de la Manche.

Si cela nous donne une meilleure chance d’endiguer cette marée tragique de l’humanité, c’est plus que bienvenu.

Mais le déménagement ne mettra pas fin à ce problème.

Pour que cela se produise, nous devons fermer le robinet à la source.

Cela signifie s’attaquer de front aux monstrueux gangs européens.

Et cela signifie plus d’aide de la part des législateurs en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Lions fourmidables

Quelle équipe. Quelle prestation.

L’Angleterre a rendu la nation fière hier soir en battant l’Ukraine 4-0 et en se qualifiant pour les demi-finales de l’Euro 2020.

Des pierres solides et du magnifique Maguire à l’arrière au super skipper Harry Kane à l’avant, nos Three Lions sont prêts pour Wembley mercredi.

Le football EST vraiment en train de rentrer à la maison !