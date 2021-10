Une semaine critique

LES Conservateurs ne peuvent plus se permettre quatre jours d’examen du nombril et d’introspection à la façon travailliste. Les nombreux problèmes de la nation sont trop urgents et trop graves.

Nous ne voulons pas entendre de longs discours ennuyeux sur la philosophie politique lors de leur conférence à Manchester – ni les abus juvéniles des opposants. Nous avons eu notre dose de travail du Labour cette semaine.

Boris Johnson doit promettre que la hausse de l’assurance nationale est la DERNIÈRE de ses hausses d’impôts Crédit : AP

Le pays n’a pas non plus le temps pour cela de la part du gouvernement.

Écoutons plutôt les solutions détaillées de Boris Johnson pour résoudre rapidement la crise du carburant, les pénuries imminentes de certains aliments, la flambée des factures d’énergie, la hausse de l’inflation, le chômage inévitable maintenant que les congés sont terminés.

Ce n’est pas le moment pour une joyeuse tape dans le dos. La conférence doit immédiatement saisir une confluence inquiétante de problèmes.

Le gouvernement doit contraster son sérieux avec les querelles entre factions du Labour et ses politiques réveillées, non pertinentes et pilotées par Twitter.

Un homme susceptible d’avoir des réponses est Michael Gove, maintenant en charge du programme de mise à niveau de Boris. Vous pouvez lire comment il entend remplir sa mission au nom des lecteurs de Sun.

Mais il y a une promesse que Boris lui-même devrait faire : que la hausse de l’assurance nationale soit la DERNIÈRE de ses hausses d’impôts.

Deux ministres du Cabinet s’élèvent maintenant contre la folie d’essayer d’équilibrer les comptes en piochant dans les poches des travailleurs. Ils ont parfaitement raison.

Pas plus, PM. C’est une annonce que vous POUVEZ faire cette semaine.

Rage au volant

LE Gouvernement apparaît désormais impuissant et vaincu par la cohue des imbéciles de gauche déterminés à bloquer les autoroutes.

Le ministre de la Police, Kit Malthouse, les supplie faiblement de « rentrer chez eux ».

Ils ne le feront pas. Et si le gouvernement, la police et les tribunaux ne peuvent pas les dissuader, nous craignons que le public ne décide de le faire.

Hier, acclamé par tous, un conducteur de M4 bloqué a arraché les banderoles « Isulate Britain » des mains des éco-naufrageurs.

Personne ne devrait tolérer la violence réelle à leur encontre – ni être surpris si cela se produit. Ils défient ouvertement la loi et infligent la misère en toute impunité.

Beaucoup semblent être des retraités ennuyés, pleins d’arrogance et n’ayant rien de mieux à faire à la retraite que de perturber les moyens de subsistance de ceux en âge de travailler. C’est horriblement injuste.

À moins qu’une action rapide du gouvernement n’y mette fin, il pourrait exploser.

Un brave garçon

IL est épouvantable que des hommes adultes déversent de la haine en ligne sur un garçon atteint de paralysie cérébrale.

À 13 ans, le footballeur handicapé en campagne Rhys Porter est bien plus gentil et infiniment plus courageux que n’importe lequel d’entre eux. L’histoire de la façon dont le Fulham FC et ses fans inconditionnels se sont ralliés à lui est merveilleusement édifiante.

Pour une lecture fantastique pour égayer votre journée, lisez l’histoire de Rhys.