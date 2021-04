Erreur de Boris

POURQUOI Boris Johnson a-t-il fait exploser un feuilleton de Downing Street?

Pourquoi a-t-il diffusé des allégations incendiaires selon lesquelles Dominic Cummings avait fui contre lui alors que son ancien assistant en chef avait trouvé si facile de les réfuter et de riposter avec ses propres allégations dommageables?

La Grande-Bretagne veut voir Boris poursuivre le déploiement des jabs, livrer sa feuille de route à notre liberté, éliminer l’arriéré du NHS et créer des emplois Crédit: PA

Pourquoi – avec sa grande majorité, sa tête de scrutin dominante et ses élections locales imminentes – le Premier ministre a-t-il laissé la brume rouge descendre et assombrir son jugement

Ces fuites n’étaient même pas sérieusement préjudiciables, malgré l’hystérie confuse du Labour.

Boris a eu raison d’engager James Dyson pour construire des ventilateurs d’urgence Covid et a raison de promettre que ses employés ne paieraient pas le double d’impôt.

Seuls ses ennemis lui reprochent un mobilier décent dans l’appartement officiel de Downing Street, même avec des fonds publics.

La Grande-Bretagne veut le voir continuer le déploiement des jabs, livrer sa feuille de route à notre liberté, éliminer l’arriéré du NHS et créer des emplois.

Seuls ses ennemis veulent qu’il soit distrait par des querelles qui sapent l’énergie.

Il doit oublier Cummings.

Cette époque est révolue.

Son objectif doit maintenant être entièrement de servir ceux qui l’ont élu.

L’heure du remboursement

L’ampleur de l’injustice infligée à 45 maîtres de poste condamnés, et presque certainement beaucoup plus, est stupéfiante.

Les cadres de la poste étaient prêts à voir le personnel emprisonné et leur vie détruite pour dissimuler des problèmes connus avec un nouveau système informatique coûteux.

L’ampleur de l’injustice infligée à 45 maîtres de poste condamnés, et presque certainement beaucoup plus, est stupéfiante Crédit: Alamy

C’était tout simplement méchant.

Un tort monstrueux.

Les histoires des victimes sont déchirantes.

Accusés à tort de vol, certains se sont suicidés.

Certains ont purgé une peine de prison, y compris des mères enlevées à leurs enfants.

Ils ont perdu des maisons, des mariages, des économies et leur statut dans la communauté.

Ils doivent maintenant être entièrement indemnisés.

C’était joyeux de voir tant de condamnations annulées hier.

Mais il y en avait plus de 700 de 2000 à 2014.

Beaucoup d’autres doivent également obtenir justice.

Ce qui signifie que les patrons qui ont sciemment laissé cela arriver obtiennent aussi leurs déserts.

Héros du vaccin

À quel point la Grande-Bretagne devrait être fière de l’institut Jenner, qui lutte contre la maladie, à Oxford.

Non content d’inventer un jab Covid très efficace, ses scientifiques semblent également au bord d’une percée historique avec ce mal ancien, le paludisme.

La Grande-Bretagne devrait être fière du Jenner Institute, qui lutte contre la maladie, à Oxford Crédit: AP

Le meilleur vaccin à ce jour n’est efficace qu’à 39%

Le nouveau modèle d’Oxford montre une efficacité de 77% dans les essais.

Cette maladie transmise par les moustiques a tué des centaines de millions de personnes au cours des siècles.

Même maintenant, il réclame 400 000 vies par an, principalement des bébés et des tout-petits.

Montrons la même urgence que nous avons faite avec Covid.

Faites approuver, fabriquer et distribuer rapidement le médicament dans les régions les plus pauvres d’Afrique qui en ont le plus besoin.

Ensuite, donnez chaque babiole à ces boffins britanniques.