Boris Johnson doit mettre fin à la paralysie paralysante du ping britannique

Ping paralysie

La GRANDE-BRETAGNE reste paralysée par le ping.

Pourquoi Boris Johnson ne nous libère-t-il pas ?

Boris Johnson nous libère de la paralysie du ping et lance une campagne nationale pour ramener la main-d’œuvre au bureau Crédit : Getty

Nous sommes comme un marathonien olympique rampant jusqu’à l’arrivée avec des poids de plomb autour de nos chevilles.

Un autre nombre record a été zappé par l’application Covid dans la semaine précédant le 21 juillet : 678 102.

Ajoutez à ce total absurde les 597 260 appelés par les traceurs de contacts et près de 1,3 million de personnes ont été envoyées en auto-isolement. . . presque entièrement inutile puisque la plupart étaient à double piqûre.

Seule une fraction des sites de test conçus pour permettre aux travailleurs critiques de contourner la quarantaine sont opérationnels.

Pendant ce temps, UK plc s’efforce de revenir à la normale.

L’optimisme économique et les bonnes nouvelles ne manquent pas.

De nombreuses entreprises renouent avec les bénéfices.

Le géant des boissons Diageo a retrouvé la santé grâce à la réouverture des pubs, des restaurants et des discothèques.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Mais la folie de la quarantaine, détruisant les vacances et les événements et provoquant le chaos pour les travailleurs et les entreprises dans toute la Grande-Bretagne, a encore près de trois semaines à courir.

À ce moment-là, l’été sera plus de la moitié terminé.

Mettez fin à cette sottise invalidante, PM.

Pendant que vous y êtes, lancez une campagne nationale pour ramener la main-d’œuvre au bureau.

Pour la plupart, c’est beaucoup plus efficace que de travailler à la maison et ils le savent.

Commencez à Whitehall, où souffle l’herbe.

Le reste de la Grande-Bretagne suivra.

triomphe britannique

À mesure que le succès du vaccin d’Oxford Covid devient de plus en plus étonnant, la décision d’un cynisme écœurant des dirigeants européens de le jeter semble de plus en plus mortelle.

Un milliard de doses de ce vaccin bon marché et extrêmement efficace – facilement transportable et stocké – ont maintenant été fournies au prix coûtant à 170 pays.

Ceux qui ont gâché le jab d’Oxford ne devraient jamais vivre dans la honte Crédit : Reuters

Imaginez combien de personnes il a sauvées dans le monde, en plus des dizaines de milliers ici.

Il s’agit d’une réalisation mondiale spectaculaire de nos brillants chercheurs, du gouvernement et des contribuables qui ont financé le projet.

C’est en dépit du sabotage des dirigeants de l’UE par une puérile pétulance à propos du Brexit et du succès de notre déploiement de jabs en dehors du club bruxellois.

Cette crise aura coûté d’innombrables vies.

La réputation du vaccin Oxford/AstraZeneca a été entachée entièrement à tort.

L’idiot français Macron a d’abord déclaré que cela ne fonctionnait pas chez les plus de 65 ans.

Puis il a dit que les moins de 55 ans devraient l’éviter.

Les deux allégations étaient fausses.

Mais un grand nombre dans plusieurs pays ont refusé de le prendre.

Puis une folle panique a été alimentée, même en Grande-Bretagne, à propos de caillots sanguins.

Le risque était toujours minime.

Et maintenant, une vaste étude de près de 1,4 million de personnes qui ont eu le jab d’Oxford révèle la réalité : le risque de coagulation est à peu près le même qu’avec celui de Pfizer – et bien inférieur à celui si vous attrapez Covid.

Nous devrions tous être fiers du jab d’Oxford.

Ceux qui l’ont gâché ne devraient jamais vivre dans la honte.