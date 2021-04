Arrête ça, PM

Plus la saga du radoub de Boris Johnson se prolonge, plus elle devient absurde.

Il devrait être clair, détailler exactement combien il aurait été prêté par le Parti conservateur et les conditions. Plus il passe d’un pied à l’autre, plus il remet de munitions à ses ennemis.

Boris Johnson doit mettre fin à cette saga et parler de la rénovation de son appartement Crédits: Getty

Les travaillistes pensent déjà avoir dévoilé le nouveau Watergate.

Dans leur désespoir frénétique de renverser le Premier ministre conservateur soutenant le Brexit, eux et les médias détestant Boris ont suscité une immense indignation face à des rouleaux de papier peint coûteux à Downing Street.

Ils traitent désormais chaque mot de Dominic Cummings, qu’ils considéraient comme un menteur jusqu’à la semaine dernière, comme un acte sacré.

Nous doutons que la plupart des électeurs s’en foutent.

Ils préfèrent avoir un PM défectueux qui livre plutôt qu’un raté moralement irréprochable. Nous avons essayé cela.

Et en ce qui concerne le Brexit, les vaccins et un plan de sauvetage économique géant, Boris a livré les trois.

Greedy Lott

Il n’y a pas de défense pour les multimillionnaires du Lotto utilisant le système de congé.

Il s’agit d’une mesure d’urgence pour soutenir les emplois qui, autrement, seraient supprimés par les entreprises touchées par Covid.

La gagnante du jackpot Gillian Bayford, 48 ans, a réclamé près de 40000 £ en argent de congé malgré sa victoire de 148 millions de £ Crédit: The Sun

Ce n’est pas un cadeau des contribuables pour empêcher les gagnants du jackpot comme Gillian Bayford d’avoir à payer le personnel.

Certaines entreprises, moins touchées qu’elles ne le craignaient, ont à juste titre remboursé les dons.

Victoria Beckham a choisi de ne pas licencier les travailleurs après un tollé général.

Il est révoltant de voir un couple megarich Lotto, gagner des millions en intérêts seulement, net 37 000 £ sur les deniers publics.

Ils devraient rendre le lot aujourd’hui.

L’atout de l’Inde

LA catastrophe en Inde est en partie due à l’arrogance à la Trump de son Premier ministre.

Le pays a échappé relativement légèrement à sa première vague. Il y a deux mois, Narendra Modi a déclaré la victoire avec complaisance.

L’aide britannique arrive en Inde mais nous devons envoyer beaucoup plus Crédit: AFP

Certaines foules de cricket ont été autorisées à revenir. Modi a fait campagne sans masque.

Aujourd’hui, des milliers de personnes meurent chaque jour et un tiers de million de victimes sont nouvellement infectées. Les salles débordent, les réserves d’oxygène sont épuisées. Seulement dix pour cent ont la protection d’un seul coup.

Cette nation géante est une amie de la Grande-Bretagne.

Notre aide y arrive maintenant. Mais nous devons envoyer beaucoup plus.

Sourit mieux

COMME fabuleux de voir les Royals sourire à nouveau dix jours après la poignante émotion des funérailles du prince Philip.

Surtout notre reine, souriant largement lors d’un appel vidéo. William et Kate avaient aussi l’air plein des joies du printemps.

Et pourquoi pas? Un nouveau sondage YouGov révèle que leur popularité est en plein essor.

Pas tellement pour Harry et Meghan. Le leur est tombé d’une falaise dans le Pacifique.