Boris Johnson doit démissionner s’il enfreint le code ministériel, déclare le chef conservateur écossais

Boris Johnson doit démissionner s’il a enfreint le code ministériel à cause de son somptueux relooking plat, a déclaré le chef conservateur écossais.

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait démissionner si les règles étaient enfreintes – la même demande qu’il a faite à Nicola Sturgeon – Douglas Ross a répondu: «Bien sûr.

L’avertissement explosif est intervenu après que Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, a admis qu’il n’avait «aucune idée» si M. Johnson recherchait un donateur conservateur pour payer ses factures de garde d’enfants, comme le prétendait.

M. Raab a également omis de nier que les rénovations à plat coûtaient jusqu’à 200000 £ – et qu’un deuxième paiement avait été demandé à un donateur inconnu pour couvrir le coût.

On a demandé à M. Ross, qui avait lancé des appels au Premier ministre du SNP de revenir sur la controverse d’Alex Salmond, s’il pensait que M. Johnson devrait subir le même sort, si le code était cassé.

«Je pense que les gens s’attendent aux normes les plus élevées de la part de ceux qui occupent le plus haut bureau du pays et c’est pourquoi je pense que les gens examinent les enquêtes en cours et attendent les réponses», a-t-il déclaré à la BBC. Programme Andrew Marr.

M. Johnson fait face à quatre demandes de renseignements, après avoir omis à plusieurs reprises de nier que le Parti conservateur avait initialement financé la rénovation coûteuse de l’appartement de Downing Street.

On pense que le parti a secrètement approuvé le paiement d’une facture de 58000 £ il y a neuf mois – un paiement alors couvert par un riche donateur, selon un e-mail divulgué.

Il est également critiqué pour avoir refusé de s’engager à publier les conclusions de l’enquête de son nouveau conseiller sur l’affaire – malgré les critiques selon lesquelles il se fait «juge et jury».

Mais M. Rabb a défendu le Premier ministre d’être «l’arbitre ultime du code ministériel», en disant: «Il n’y a pas d’organe ou d’individu séparé qui aura le pouvoir sur lui. C’est pourquoi nous avons des élections. »