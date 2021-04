Boris Johnson a été averti qu’il devra démissionner s’il est démontré qu’il a menti en niant avoir dit «que les corps s’entassent» – après avoir répété le déni à la Chambre des communes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait prononcé la remarque explosive – en rage à propos d’un autre verrouillage en octobre dernier – le Premier ministre a répondu aux députés: «Non».

Keir Starmer lui a dit que tout ministre trompant le Parlement était «censé offrir sa démission», disant: «Quelqu’un ici ne dit pas la vérité.»

Dans les questions torrides posées par le Premier ministre au Premier ministre – quelques minutes après l’ouverture d’une enquête officielle sur sa transformation d’appartement – il a été accusé d’être «embourbé dans la sordide, le copinage et le scandale».

Ian Blackford, le leader du SNP Westminster, l’a accusé de «mentir à plusieurs reprises au public britannique au cours de la semaine dernière», demandant: «Êtes-vous un Premier ministre menteur?»

Plusieurs témoins ont rapporté avoir entendu le commentaire explosif, après une réunion de verrouillage au n ° 10, bien qu’aucun – jusqu’à présent – n’ait été nommé.

Le Premier ministre, en acceptant le deuxième verrouillage, aurait crié: «Plus de verrouillages, laissez les corps s’entasser par milliers», dans une pièce séparée.

L’allégation, faite dans le Courrier quotidien, semble être l’un des nombreux coups de feu tirés dans une guerre de mots au vitriol avec Dominic Cummings, son assistant en chef évincé.

Sir Keir a déclaré: «Cela a été rapporté cette semaine, y compris dans le Courrier quotidien, les BBC et ITV – soutenu par de nombreuses sources – que, à la fin du mois d’octobre, le Premier ministre a déclaré qu’il préférerait, et je cite, «les corps s’entassent» plutôt que de mettre en place un autre verrouillage.

«Le Premier ministre peut-il dire catégoriquement oui ou non à la Chambre, a-t-il fait ces remarques ou remarques à cet effet?»

Après avoir répondu «non», M. Johnson a ajouté: «Je pense que s’il veut répéter de telles allégations, il devrait venir devant cette Assemblée et étayer ces allégations, et dire où il les a entendues et qui exactement est censé avoir dit ces choses. «

Il a ajouté: «Les verrouillages sont misérables, les verrouillages sont des choses épouvantables à faire, mais je dois dire que je crois que nous n’avions absolument pas le choix.»

Plus tard, un Premier ministre visiblement en colère et ébranlé a accusé ses détracteurs de recourir à «tout ce dont ils peuvent parler sauf le déploiement du vaccin».

Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le public n’était pas intéressé par les diverses controverses sur les sleaze et qu’il trouverait les projecteurs sur eux «bizarres».