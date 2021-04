Boris Johnson avertira les dirigeants mondiaux de ne pas «gâcher la chance de préserver notre planète», alors qu’il se joindra aux chefs de gouvernement du monde entier à un sommet du Jour de la Terre convoqué par le président américain.

À moins qu’ils ne «prennent au sérieux» maintenant le réchauffement climatique, on se souviendra de la génération actuelle de dirigeants pour ne pas avoir protégé la Terre contre la hausse des températures, dira le Premier ministre.

Joe Biden souhaite utiliser le rassemblement virtuel pour garantir des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de passage aux énergies renouvelables et de financement climatique pour les pays en développement.

M. Johnson accueillera le sommet comme un tremplin important pour la conférence sur le climat Cop26 de l’ONU organisée par le Royaume-Uni à Glasgow en novembre, ainsi que le sommet sur la biodiversité à Kunming, en Chine, en octobre.

Participent également à l’événement du Jour de la Terre des dirigeants, dont Emmanuel Macron de France – l’hôte du sommet de Paris de 2015, qui s’est engagé à maintenir le réchauffement à 2 ° C des niveaux pré-industriels – le russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, dont les décisions la réduction des émissions jouera un rôle crucial dans l’espoir de freiner les hausses de température.

conseillé

S’exprimant quelques jours après avoir annoncé un nouvel objectif de réduction des émissions de carbone de 78% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2035, M. Johnson dira à ses homologues qu’ils doivent s’engager sur des objectifs tout aussi ambitieux au moment du sommet de Glasgow afin de limiter le réchauffement à 1,5C.

« Le Royaume-Uni a montré qu’il était possible de réduire les émissions tout en développant l’économie, ce qui rend la question d’atteindre le zéro net pas tant technique que politique », dira M. Johnson.

«Si nous voulons vraiment arrêter le changement climatique, alors ce doit être l’année où nous prenons sérieusement la mesure de le faire. Parce que les années 2020 resteront dans les mémoires soit comme la décennie au cours de laquelle les dirigeants mondiaux se sont unis pour inverser la tendance, soit comme un échec.

«Venons-en donc à Kunming en octobre et à Glasgow en novembre, armés d’objectifs ambitieux et des plans nécessaires pour les atteindre. Et que les livres d’histoire montrent que c’était cette génération de dirigeants qui avait la volonté de préserver notre planète pour les générations à venir. »

En tant que président de la COP cette année, le Royaume-Uni dirige les efforts visant à garantir des objectifs internationaux en ligne avec l’atteinte du zéro net d’ici le milieu du siècle. M. Johnson a promis de définir la stratégie du net zéro du Royaume-Uni avant la Cop26.

Le gouvernement britannique a également engagé 11,6 milliards de livres sterling dans le financement climatique international pour soutenir les pays en développement au cours des cinq prochaines années.

À ce jour, plus de 120 pays ont pris des engagements nets zéro, couvrant 65% des émissions mondiales de carbone.