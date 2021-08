Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était « du côté » de la chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya, l’accueillant au n ° 10 alors que la pression internationale continue de s’intensifier sur le régime autoritaire du pays.

Le gouvernement autocratique d’Alexandre Loukachenko a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite du traitement de la sprinteuse olympique en exil Krystsina Tsimanouskaya et de la mort du militant biélorusse Vitaly Shishov – retrouvé pendu dans un parc en Ukraine.

Après avoir rencontré Mme Tsikhanouskaya à Downing Street mardi, le Premier ministre lui a dit : « Nous sommes tout à fait de votre côté, tout à fait en faveur de ce que vous faites. Nous nous engageons à soutenir les droits de l’homme et la société civile en Biélorussie.

Mme Tsikhanouskaya a déclaré qu’elle souhaitait voir « plus de pression » de la part du Royaume-Uni et d’autres dirigeants occidentaux sur M. Loukachenko – affirmant qu’une transition non violente vers la démocratie depuis « l’enfer » de son régime était possible.

Le leader pro-démocratie a suggéré qu’imposer davantage de sanctions économiques au gouvernement biélorusse pourrait conduire à un changement. « Nous voulons plus de soutien, plus de pression, plus d’assistance, plus de solidarité », a-t-elle déclaré.

Mme Tsikhanouskaya affirme avoir remporté l’élection présidentielle de l’an dernier en Biélorussie, qu’elle a qualifiée de « truquée ». Mais M. Loukachenko, qui dirige la Biélorussie depuis 1994, affirme avoir gagné, forçant le chef de l’opposition à fuir en Lituanie après une répression contre les manifestants.

Sa rencontre au n°10 a eu lieu alors que la police ukrainienne lançait une enquête sur la mort de Vitaly Shishov – le chef d’une organisation d’aide aux Biélorusses fuyant les persécutions – qui a été retrouvé pendu dans un parc près de son domicile.

Se disant « dévastée » par sa mort, le chef de l’opposition biélorusse a déclaré qu’il était trop tôt pour dire s’il avait été assassiné. « Je suis sûre que tout le monde sait qui est responsable », a-t-elle déclaré. « Il est inquiétant que ceux qui fuient la Biélorussie ne puissent toujours pas être en sécurité. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle soupçonnait le régime Loukachenko – ou si un allié du régime comme la Russie pourrait être responsable – elle a répondu : « Nous devons attendre l’enquête. »

Mme Tsikhanouskaya a déclaré qu’elle comprenait qu’elle pouvait « disparaître à tout moment ». Elle a déclaré que si cela se produisait, le mouvement démocratique qu’elle avait lancé en Biélorussie et parmi la diaspora biélorusse « se poursuivrait sans moi ».

La police ukrainienne considère la mort de M. Shishov comme suspecte – peut-être un meurtre déguisé en suicide. L’activiste dirigeait la Maison biélorusse en Ukraine (BDU), une organisation qui aide les personnes ayant fui la Biélorussie à trouver un logement, du travail et des conseils juridiques à Kiev.

La BDU a déclaré que les caméras de sécurité montraient M. Shishov quittant son domicile lundi à 9 heures du matin et qu’il serait normalement revenu une heure plus tard. Ses collègues ont parcouru le quartier où il avait l’habitude de courir mais n’ont trouvé aucune trace de lui.

« Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’une opération planifiée par les tchékistes [state-security operatives] liquider un Biélorusse qui représentait un véritable danger pour le régime », a déclaré l’organisation.

L’activiste biélorusse Vitaly Shishov (Centre des droits de l’homme Viasna)

Le traitement réservé à la sprinteuse olympique Krystsina Tsimanouskaya a également attiré l’attention internationale sur le régime autocratique en Biélorussie. Mme Tsimanouskaya a obtenu un visa de la Pologne après avoir déclaré qu’elle craignait pour sa sécurité aux jeux de Tokyo.

Le drame s’est déroulé après que Tsimanouskaya a dénoncé la façon dont les responsables géraient son équipe – déclenchant une réaction massive dans les médias d’État en Biélorussie, où les autorités répriment sans relâche les critiques.

Son mari, Arseniy Zdanevich, s’est enfui en Ukraine le même jour, affirmant qu’en dépit d’être simplement des « sportifs normaux », le couple risquait d’être persécuté politiquement dans leur pays d’origine.

Les événements concernant Mme Tsimanouskaya et son mari coïncidant si étroitement avec la mort de M. Shishov, il y avait eu des spéculations selon lesquelles les incidents pouvaient avoir été liés.

Encore L’indépendant s’est entretenu avec un représentant, qui n’a pas souhaité être nommé, d’une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme basée en Ukraine et aidant les personnes à fuir le pays, qui a déclaré que son organisation était en fait impliquée dans l’aide à M. Zdanevich à quitter la Biélorussie.

Mardi, le ministère des Affaires étrangères a appelé M. Loukachenko à s’engager sur de nouvelles élections, un an après le scrutin contesté. Un porte-parole a déclaré : « Notre message est clair : le régime de Loukachenko doit s’engager dans un dialogue constructif et de nouvelles élections.

« Ils doivent laisser au peuple biélorusse la liberté de choisir son propre gouvernement et de décider démocratiquement de son propre avenir. »

Chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanoskaya (PENNSYLVANIE)

M. Johnson a déclaré à Mme Tsikhanouskaya que son gouvernement « vous soutient fermement » – soulignant le fait que le Royaume-Uni a été parmi les premiers à annoncer des sanctions après le détournement du journaliste biélorusse Roman Protasevich d’un vol Ryanair détourné en mai.

Le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont tous imposé des interdictions de voyager et des gels d’avoirs à des hauts fonctionnaires du régime biélorusse après la détention de M. Protasevich.

La chef de l’opposition s’est félicitée des sanctions existantes, mais a déclaré aux journalistes après sa réunion qu’elle souhaitait que le Royaume-Uni aide à créer « de multiples points de pression » sur le régime – y compris davantage de pression politique. « Soyez avec nous, c’est votre responsabilité », a-t-elle dit.

« Je crois absolument en une transition de pouvoir non violente », a déclaré Mme Tsikhanouskaya après une rencontre avec des groupes de la diaspora biélorusse à Londres. « Ce qui se passe en Biélorussie est notre douleur – nous voulons que cet enfer se termine le plus tôt possible dans notre pays. »

Elle a ajouté : « Lorsque nous mettrons suffisamment de pression sur le régime, il n’y aura pas d’autre issue. Je crois vraiment que la Biélorussie peut être une réussite d’une transition pacifique du pouvoir. »

M. Loukachenko, qui a déclaré en 2012 qu’il était « le dernier dictateur d’Europe », a sollicité le soutien du président russe Vladimir Poutine lors des récentes manifestations en faveur de la démocratie, qu’il a présentées comme une tentative de l’Occident d’alimenter une révolution. Il a également licencié Mme Tsikhanoskaya en tant que « femme au foyer ».