Boris Johnson dit qu’un yacht royal de 200 millions de livres sterling permettra au Royaume-Uni de « se montrer au monde »

Boris Johnson a nié que son projet de dépenser plus de 200 millions de livres sterling pour un nouveau yacht royal était un gaspillage d’argent – ​​affirmant que cela laisserait la Grande-Bretagne « se montrer » au monde.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a exhorté le Premier ministre à abandonner les plans pour le navire de luxe et à dépenser de l’argent pour créer un fonds pour lutter contre les comportements antisociaux.

Mais M. Johnson a déclaré mercredi que la construction d’un bateau « phare » servirait de plaque tournante pour attirer de riches investisseurs.

« Nous avons besoin d’un endroit où le Royaume-Uni peut se montrer au monde et attirer des investissements, ce qui stimulera les emplois et la croissance au Royaume-Uni – pas seulement dans la construction navale mais dans tous les secteurs du Royaume-Uni », a-t-il déclaré à LBC.

M. Johnson a déclaré qu’il s’attendait à ce que le yacht royal soit un « forum » permettant aux chefs d’entreprise britanniques de rechercher des opportunités d’investissement international.

« Nous avons besoin d’un forum, d’un lieu où le meilleur des entreprises et de l’industrie britanniques peuvent se réunir pour présenter ce que nous avons à offrir, et … vous savez ce que je veux dire par MIPIM, les foires commerciales mondiales, les expositions », a-t-il déclaré. .

Le Premier ministre a ajouté: « C’est un projet qui contribuera non seulement à relancer l’industrie de la construction navale dans ce pays, à générer des emplois et une croissance immédiats pour les jeunes, des opportunités d’emploi immédiates pour les jeunes dans un secteur dans lequel ce pays était leader. le monde. »

Le mois dernier, un architecte naval de premier plan a déclaré que la vision du gouvernement d’un nouveau navire amiral national pour remplacer le yacht royal ressemblait à un « chalutier de pêche des années 1950 ».

Stephen Payne, le concepteur de l’énorme paquebot Queen Mary 2, a déclaré qu’il était loin d’être impressionné par l’impression de l’artiste publiée par Downing Street en juin.

« Je pense juste que nous pourrions faire quelque chose de plus ambitieux », a déclaré M. Payne. « En ce qui concerne le financement de ce navire, il y a 200 millions de livres sterling à trouver et je serais surpris si les coûts de fonctionnement n’étaient pas de 5 millions de livres sterling par an. »

Le gouvernement a déclaré que le successeur du Royal Yacht Britannia pourrait commencer à être construit dès 2022 et entrer en service d’ici quatre ans.

Downing Street a déclaré que le ministère de la Défense (MoD) serait responsable du « coût initial de l’introduction du produit phare dans le processus d’approvisionnement » – mais on ne sait toujours pas comment il sera financé.

Le premier ministre écossais et chef du SNP, Nicola Sturgeon, a qualifié le projet de gaspillage d’argent « ridicule ». Parmi les autres critiques, l’ancien chancelier conservateur Ken Clarke l’a qualifié de « non-sens populiste idiot ».