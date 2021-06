Boris Johnson a mis en garde contre un « hiver rude » avec des pressions sur le NHS « pour toutes sortes de raisons », au milieu des avertissements des conseillers scientifiques, le Royaume-Uni pourrait voir une nouvelle vague de Covid.

Le Premier ministre a toutefois insisté sur le fait que « ça se présente bien » pour le plan du gouvernement visant à mettre fin à toutes les restrictions légales restantes en Angleterre le 19 juillet – ce que M. Johnson a qualifié de « point terminal ».

La semaine dernière, le médecin-chef, le professeur Chris Whitty, a exhorté les services de santé à se préparer à un hiver difficile, affirmant qu’il s’attendait à ce que «nous obtenions une nouvelle poussée hivernale» de coronavirus, ou un pic de cas de virus de la grippe.

« Soit nous aurons une poussée de Covid très importante, les gens minimiseront leurs contacts et nous aurons moins de virus respiratoires, soit les gens retrouveront une vie plus normale, il y aura du Covid mais en plus de cela nous retournerons à avoir une poussée de grippe, et une poussée de VRS chez les enfants, et ainsi de suite », a-t-il déclaré la semaine dernière.

Pressé sur la possibilité d’une nouvelle vague de virus au cours des mois d’hiver et s’il exclurait de futurs blocages, M. Johnson a déclaré lundi aux journalistes: « Vous ne pouvez jamais exclure qu’il y aura une nouvelle maladie, une nouvelle horreur qui était simplement un refuge « n’est pas budgétisé ou comptabilisé ».

conseillé Vaccinations au Royaume-Uni contre le Covid-19 : les derniers chiffres Boris Johnson dit qu’un « hiver rude » pourrait être à venir et ne peut pas exclure de « nouvelles horreurs » Boris Johnson ne dément pas les plans de réduction des retraites

« Mais en regardant où nous en sommes, en regardant l’efficacité des vaccins contre toutes les variantes que nous voyons actuellement – ​​donc Alpha, Delta, beaucoup d’entre eux, Kappa – je pense qu’il semble que le 19 juillet soit ce point final ».

« Je pense que ce que les scientifiques disent, c’est que des choses comme la grippe reviendront cet hiver, nous pouvons avoir un hiver difficile pour toutes sortes de raisons, et évidemment il y a de grandes pressions sur le NHS », a-t-il ajouté.

« Raison de plus pour réduire le nombre de cas de Covid maintenant, donner au NHS l’espace de respiration dont il a besoin pour faire face à toutes ces autres pressions, et nous allons certainement investir pour nous assurer qu’ils peuvent ”.

Le Premier ministre a également minimisé les suggestions selon lesquelles les restrictions sur les voyages à l’étranger pourraient être levées plus tard cet été alors que davantage de personnes reçoivent une deuxième dose d’un vaccin Covid-19, soulignant que ce serait une « année difficile » pour voyager.

Lors d’une visite dans un laboratoire du Hertfordshire, il a déclaré : « Je tiens à souligner que ce sera – quoi qu’il arrive – une année difficile pour les voyages.

« Il y aura des tracas, il y aura des retards, j’en ai peur, car la priorité doit être de protéger le pays et d’empêcher le virus de revenir. »

S’exprimant plus tôt, le ministre du cabinet Kwasi Kwarteng a également insisté sur le fait que le gouvernement « pécherait toujours par excès de prudence » et a minimisé toute perspective d’assouplissement des restrictions par le gouvernement avant le 19 juillet.

Lorsque M. Johnson a annoncé la semaine dernière que la dernière étape de la levée des mesures Covid en Angleterre serait retardée en raison d’une augmentation de la variante Delta détectée pour la première fois en Inde, il a également déclaré au public qu’il y aurait un examen après deux semaines, le 5 juillet.

Pressé sur la date, le secrétaire aux affaires, qui a dit espérer « une certaine normalité » le 19 juillet, a déclaré Nouvelles du ciel : «Je pense qu’entre vous et moi, je pécherais toujours par excès de prudence et je me tournerais vers le 19 juillet.

«Cela pourrait être avant, mais je pense que c’est peu probable. Eh bien, je ne sais pas, c’est juste ma supposition. En général, nous nous en tenons aux dates que nous avons indiquées.

«Je me souviens qu’au cours des dates précédentes, il y avait eu beaucoup de pression pour essayer d’obtenir les dates le 12 avril plus tôt, le 17 mai plus tôt. Cela ne s’est pas produit.