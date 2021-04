BORIS Johnson a déclaré aujourd’hui qu’il y aura « probablement une autre vague » de Covid au Royaume-Uni, mais notre déploiement de vaccins fracassant fournira des « fortifications robustes » contre lui.

Le Premier ministre a encore une fois averti qu’il était malheureusement probable que les cas vont augmenter à mesure que la nation est déverrouillée et que nous devons « être réalistes à ce sujet ».

Boris a déclaré aujourd’hui qu’il y aurait malheureusement plus de cas de Covid, mais que le vaccin offrirait une énorme protection contre cela

Mais pour de meilleures nouvelles, les cas de Covid sont « actuellement très faibles » ainsi que le nombre de personnes hospitalisées, a-t-il ajouté.

S’exprimant lors d’une visite au Pays de Galles aujourd’hui, le Premier ministre a déclaré: « Mais je pense que le programme de vaccination a été si massif … que nous en avons construit, ce que je pense, sont des fortifications assez robustes contre la prochaine vague.

« Nous devrons voir à quel point ils sont vraiment forts en temps voulu. »

Il a exhorté tout le monde à se manifester et à se faire vacciner dès qu’on le lui demandera – car il a été révélé aujourd’hui que davantage de personnes seront invitées à partir d’aujourd’hui pour obtenir le leur.

Cela intervient alors que le Premier ministre a été accusé hier soir de dire qu’il préférerait voir « des corps s’entasser par milliers » plutôt que d’ordonner à la Grande-Bretagne de se replier une troisième fois.

Le Premier ministre aurait fait ces remarques après avoir été informé qu’il n’avait d’autre choix que de remettre le pays sous de sévères restrictions en octobre dernier.

Mais à l’heure du déjeuner, le Premier ministre est sorti pour nier formellement les allégations.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit ces mots, il a répondu: « Non, mais je pense que la chose importante que les gens veulent que nous fassions en tant que gouvernement est de nous assurer que les verrouillages fonctionnent, et ils l’ont fait. »

Downing St a fermement nié avoir jamais dit une telle chose décrivant les allégations, rapportées par le Daily Mail, comme « juste un autre mensonge ».

Et aujourd’hui, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré que les reportages étaient le « chapitre comique » des « histoires de potins ».

Il a ajouté qu’elles n’étaient « pas vraies » et qu’elles avaient été « catégoriquement niées par pratiquement tout le monde ».

Le Premier ministre a été impliqué dans une guerre des mots avec son ex conseiller Dominic Cummings

Des personnes dans la trentaine pourraient être invitées à recevoir leurs coups d’ici la fin de la semaine

Les révélations surviennent au milieu d’une guerre de mots de plus en plus vicieuse entre le Premier ministre et son ancien assistant principal, Dominic Cummings.

Le n ° 10 soupçonne également qu’il est à l’origine de la fuite de messages texte entre le Premier ministre et James Dyson qui a déclenché un scandale de lobbying.

Une source a déclaré: « Dominic est engagé dans des fuites systématiques. Nous en sommes déçus.

«Nous sommes préoccupés par les messages des groupes WhatsApp privés dont la diffusion est très limitée.»

La source a ajouté que le Premier ministre était « attristé » par les développements et a déclaré que M. Cummings était « amer » après sa sortie de Downing Street.

M. Cummings, qui a quitté son poste de conseiller en chef du n ° 10 l’année dernière à la suite d’une lutte de pouvoir interne, nie être à l’origine de l’une des fuites.

Mais il a été rapporté qu’il a des enregistrements audio de conversations sensibles qu’il a eues avec des ministres et des hauts fonctionnaires de l’administration.

Il comparaîtra devant une enquête parlementaire sur la gestion par le gouvernement de la crise de Covid le mois prochain.