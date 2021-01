Boris Johnson a déclaré qu’il ferait campagne contre la chasse à la baleine et a déclaré au Telegraph: « À un moment où nous assistons déjà à la destruction tragique et irréversible de notre monde naturel, avec la mer de plus en plus remplie de plastiques et le changement climatique menaçant des écosystèmes entiers, il est plus important que jamais de prendre position contre la pratique cruelle de la chasse à la baleine.

«Je compte sur le Japon, un leader mondial en matière de changement climatique et de libre-échange, pour me soutenir dans la lutte contre le massacre de ces magnifiques mammifères et prendre des mesures pour aider à préserver notre précieuse vie marine pour les générations futures.

«Alors que le Royaume-Uni se prépare à accueillir le sommet de la COP26 cette année et que nous continuons à faire avancer les actions pour réduire les émissions mondiales, nous devons nous rappeler que notre succès dans la lutte contre le changement climatique est intrinsèquement lié à la restauration de la biodiversité.

«N’imaginons pas un monde où nos enfants et petits-enfants ne connaissent pas le chant de la baleine à bosse. Nous devons tous nous rassembler pour respecter et protéger l’un des plus grands trésors de Mère Nature.

Le ministère des Affaires étrangères soulève également la question avec ses homologues japonais. Le ministre de la Marine internationale, Lord Goldsmith, a déclaré: «Le Royaume-Uni est un leader mondial en matière de protection marine, y compris la protection de la faune marine emblématique comme les baleines – c’est pourquoi nous avons condamné la chasse commerciale à la baleine et exhortons les nations du monde entier à se joindre à nous pour protéger ces créatures majestueuses. .

«Nous avons fermement exprimé le désir du Royaume-Uni de voir la baleine libérée, et le gouvernement japonais n’a aucun doute quant à la force du sentiment au Royaume-Uni sur cette question. La nouvelle de la mort du petit rorqual est déchirante.

Le Premier ministre a déjà, en privé, réprimandé le gouvernement japonais pour la reprise de la chasse à la baleine, et il est considéré comme passionné par la question.