Boris Johnson dit qu’il a été réduit aux larmes lors d’une interview sur la reine

Boris Johnson a déclaré qu’il avait été “ému aux larmes” lors d’une interview sur la reine et qu’il avait dû demander à une équipe de tournage de partir.

S’exprimant à la Chambre des communes, l’ancien Premier ministre a rendu hommage à Elizabeth II et a raconté ce qu’il a qualifié d’« aveu personnel ».

“Il y a quelques mois, la BBC est venue me voir pour parler de Sa Majesté la Reine. Et nous nous sommes assis et les caméras ont commencé à tourner. Et ils ont demandé que je parle d’elle au passé”, a-t-il déclaré.

“Et j’ai peur de m’être tout simplement étouffé et de ne plus pouvoir continuer. Je ne suis vraiment pas facilement ému aux larmes, mais j’étais tellement submergé par la tristesse que j’ai dû leur demander de s’en aller.”

M. Johnson, qui est allé voir la reine à Balmoral pour démissionner il y a à peine trois jours, a ajouté: “Je sais qu’aujourd’hui, d’innombrables personnes dans ce pays et dans le monde ont connu le même accès soudain d’émotion inattendue.”

Il s’exprimait dans une salle comble du Parlement vendredi alors que député après député s’est levé pour rendre hommage au monarque – avec des dédicaces qui devraient se poursuivre dans la soirée et samedi.

Dans une déclaration antérieure, M. Johnson a qualifié la reine “Elizabeth la Grande”, car elle était “la plus ancienne et à bien des égards la plus belle monarque de notre histoire”.

