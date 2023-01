Boris Johnson dit que Poutine l’a menacé d’une frappe de missile lors d’un appel téléphonique avant l’invasion de l’Ukraine

Boris Johnson a déclaré que Poutine avait menacé le Royaume-Uni d’une frappe de missile avant qu’il n’envahisse l’Ukraine.

Le Premier ministre de l’époque a déclaré qu’il essayait de convaincre Poutine de ne pas envahir.

Il a dit que Poutine lui avait dit : “Je ne veux pas te faire de mal mais, avec un missile, ça ne prendrait qu’une minute.”

L’ancien Premier ministre britannique a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait menacé son pays d’une attaque au missile lors d’un appel téléphonique en février 2022, quelques semaines seulement avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Boris Johnson, qui était le Premier ministre britannique lorsque la Russie a envahi l’Ukraine plus tard en février 2022, a déclaré à la BBC qu’il a eu un appel téléphonique avec Poutine à la veille de l’invasion, où il a tenté de persuader Poutine de ne pas poursuivre l’attaque.

“Il m’a menacé à un moment donné et m’a dit : ‘Boris, je ne veux pas te faire de mal mais, avec un missile, ça ne prendrait qu’une minute’ ou quelque chose comme ça”, a déclaré Johnson, se remémorant la conversation.

Johnson a déclaré que Poutine parlait de manière détendue et détachée.

“Je pense que d’après le ton très détendu qu’il prenait, le genre d’air de détachement qu’il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier”, a-t-il déclaré.

Johnson l’a décrit comme “l’appel le plus extraordinaire” dans une interview pour un nouveau documentaire de la BBC.

Il a ajouté qu’il avait dit à Poutine que la guerre serait une “catastrophe totale” et que la crainte apparente de la Russie que l’Ukraine rejoigne l’alliance militaire de l’OTAN ne se réaliserait pas “dans un avenir prévisible”.

Il a également dit à Poutine que l’invasion de l’Ukraine entraînerait des sanctions de l’Occident et davantage de troupes de l’OTAN stationnées le long des frontières de la Russie, selon ses souvenirs.

Ces deux prédictions se sont réalisées.

Un porte-parole du Kremlin a nié les commentaires, les qualifiant soit de “mensonge délibéré” soit d’un malentendu de la part de Johnson.

“Il n’y a eu aucune menace d’utiliser des missiles”, a déclaré Dmitri Peskov à la BBC.

Johnson était considéré comme l’un des plus grands alliés de l’Ukraine après l’invasion russe et a effectué plusieurs voyages dans le pays, à la fois pendant son mandat de Premier ministre et après.

Bien qu’il soit impossible de savoir si la menace perçue par Poutine était réelle, la BBC a souligné l’ingérence antérieure de la Russie au Royaume-Uni, y compris l’empoisonnement en 2018 d’un ancien agent russe et de sa fille dans la ville de Salisbury, pour lequel trois ressortissants russes ont été inculpés.