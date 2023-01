Boris Johnson dit que Poutine a menacé le Royaume-Uni d’une frappe de missile

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le président russe Vladimir Poutine l’avait personnellement menacé d’une attaque au missile dans la perspective de l’invasion russe de l’Ukraine – une affirmation rapidement démentie par le Kremlin. L’accusation est venue dans un documentaire de la BBC sur Poutine et l’Occident diffusé lundi, et Johnson a admis que le dirigeant russe plaisantait peut-être.

Johnson a déclaré que Poutine avait fait ces remarques lors d’un appel “très long” et “des plus extraordinaires” au début de février de l’année dernière, alors que les troupes russes se massaient le long de la frontière ukrainienne. Johnson, qui était Premier ministre à l’époque, était à Kyiv la veille pour montrer le soutien occidental à l’Ukraine.

“Il m’a en quelque sorte menacé à un moment donné et m’a dit : ‘Boris, je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu’une minute’, ou quelque chose comme ça. Vous savez… joyeux », a déclaré Johnson.

La Russie possède l’un des plus grands stocks d’armes nucléaires au monde, y compris des missiles à plus longue portée, mais Johnson a laissé entendre qu’il ne considérait pas les commentaires de Poutine comme une menace sérieuse.

“D’après le ton détendu qu’il prenait, le genre d’air de détachement qu’il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier”, a déclaré Johnson.

Johnson est passé maître dans l’art de saisir les projecteurs – dans ce cas, il s’est assuré de faire savoir à tout le monde que Poutine l’avait personnellement désigné comme cible – et ses détracteurs disent que ses paroles doivent être prises avec des pincettes compte tenu de ses antécédents. embellir ou éluder la vérité.

Que ce soit en tant que chroniqueur écrivant des demi-vérités sur l’Union européenne ou plus tard en tant que Premier ministre donnant sa version des fêtes pandémiques à Downing Street – pour lesquelles il fait l’objet d’une enquête – Johnson a acquis une réputation.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié que Poutine ait menacé Johnson d’une attaque au missile et a déclaré que l’ancien Premier ministre avait soit délibérément menti, soit mal compris le président russe.

“C’est un mensonge, il n’y a pas eu de menaces de missiles”, a déclaré Peskov aux journalistes lors d’un point de presse. « Parlant des défis à la sécurité de la Fédération de Russie, le président Poutine a noté que si l’Ukraine rejoignait l’OTAN, le déploiement potentiel de missiles de l’OTAN ou américains près de nos frontières signifierait que tout missile atteindrait Moscou en quelques minutes. Si ce passage a été perçu de cette façon, c’est très gênant », a-t-il déclaré.

Il n’y avait aucune mention d’une menace de missile dans le communiqué officiel publié par Downing Street après l’appel.

Johnson a déclaré que dans le Conversation du 2 févrieril avait averti Poutine qu’une invasion serait suivie de sanctions plus sévères et qu’elle renforcerait le soutien occidental à l’Ukraine, entraînant « plus d’OTAN, pas moins d’OTAN » aux frontières de la Russie.

Johnson a rappelé : « Il a dit : “Boris, tu dis que l’Ukraine ne va pas rejoindre l’OTAN de si tôt”, a-t-il dit en anglais. … ‘Qu’est-ce qui arrive bientôt ?’ et j’ai dit : “Eh bien, il ne rejoindra pas l’OTAN dans un avenir prévisible”. Vous le savez parfaitement.

Trois semaines après leur appel, la Russie a envahi l’Ukraine.

Johnson a cherché à se positionner comme l’un des partisans les plus virulents de l’Ukraine. Il a effectué une visite surprise à Kyiv il y a un peu plus d’une semaine – bien qu’il n’ait aucun rôle officiel au sein du gouvernement britannique depuis qu’il a été évincé de ses fonctions en septembre – et a rencontré le président Volodymyr Zelensky, s’engageant à ce que la Grande-Bretagne “reste aux côtés de l’Ukraine tant qu’elle prend.

Les relations anglo-russes sont glaciales depuis des années – plongeant en 2018, lorsque des agents russes ont été accusés d’avoir empoisonné l’ancien agent double Sergei Skripal et sa fille à Salisbury, en Angleterre.

Dans des commentaires séparés de la série en trois parties “Poutine contre l’Occident”, le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace a parlé des échanges avec des responsables russes lors d’une visite à Moscou en février de l’année dernière.

Se référant à des conversations avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le général Valery Gerasimov, chef d’état-major général de l’armée, il a déclaré : “Je me souviens avoir dit au ministre Choïgou “Ils vont se battre”, et il a dit : “Ma mère est ukrainienne, ils ont gagné”. ‘t !’ Il a également dit qu’il n’avait aucune intention d’envahir.

« Ce serait ‘vran’e’ en russe. Je pense que “Vran’e” est une sorte de démonstration d’intimidation ou de force : je vais vous mentir. Tu sais que je mens. Je sais que tu sais que je mens, et je vais encore te mentir. Il savait que je savais, et je savais qu’il savait. Mais je pense qu’il s’agissait de dire : je suis puissant.

“C’était le mensonge assez effrayant mais direct de ce qu’ils n’allaient pas faire qui, je pense, m’a confirmé qu’ils allaient le faire. Je me souviens qu’alors que nous sortions, le général Gerasimov a dit : « Jamais plus nous ne serons humiliés. Nous étions la quatrième armée du monde, nous sommes maintenant le numéro deux. C’est maintenant l’Amérique et nous. Et là, dans cette minute, il y avait ce sentiment de potentiellement pourquoi [they were doing this].”