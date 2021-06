Boris Johnson dit que nous devons « reconstruire mieux » d’une manière plus « féminine » – The Right Scoop

Boris Johnson, avec Biden à ses côtés lors de leur grande table ronde, a déclaré au G7 aujourd’hui que les pays membres doivent « reconstruire mieux » d’une manière plus « neutre en termes de genre » et « féminine » :

.@BorisJohnson: les pays du G7 doivent reconstruire de manière « plus verte », « plus neutre et peut-être plus féminine » pic.twitter.com/nLbYzGDk7d – Tom Elliott (@tomselliott) 11 juin 2021

Johnson a déclaré au G7 qu’il devait s’assurer que la pandémie ne se reproduise plus jamais. Puis il a dit ceci

«Nous reconstruisons mieux ensemble, et reconstruisons plus écologiquement, et reconstruisons plus juste, et reconstruisons plus équitablement, et d’une manière plus neutre et peut-être plus féminine. Et ça ? »

Pouah. Pouah. Pouah. Ces dirigeants mondiaux sont absolument ridicules. Ils sont obsédés par la vertu de signaler et de se plier à la gauche radicale, déversant ces ordures transgenres et équitables.

C’est une autre raison pour laquelle je pense que nous ne pouvons pas être si loin du retour de Jésus, parce que le monde est complètement hors de contrôle. Chaque jour, il semble qu’il y ait des preuves d’une acceptation plus large et plus systémique des choses qui offensent le cœur de Dieu, en particulier en ce qui concerne l’homosexualité et le transgenre. C’est comme un cancer qui s’est propagé dans le monde entier, et il entraîne une condition très anti-Dieu et haineuse.

Ce sont les dirigeants du soi-disant monde libre, et c’est ce « monde libre » qui pousse ces ordures sur le reste du monde. C’est épouvantable et je ne vois tout simplement pas cela aller dans l’autre sens.

