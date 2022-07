Boris Johnson dit que les membres de l’OTAN devront « creuser profondément » et se préparer à une décennie plus dangereuse | Nouvelles du monde

Boris Johnson devrait dire aux membres de l’OTAN de “creuser profondément” et de se préparer à une décennie plus dangereuse avec des menaces accrues.

La première journée complète d’un OTAN Le sommet commence mercredi à Madrid, en Espagne, où les alliés discuteront de l’avenir de l’OTAN, alors qu’elle cherche à s’entendre sur un plan pour une nouvelle décennie de menaces croissantes.

Dans son discours, Boris Johnson exhortera les États membres à investir davantage pour moderniser la défense, avertissant que cette décennie sera plus dangereuse et compétitive que la précédente.

Les membres de l’OTAN s’engagent à consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut à la défense, mais seuls neuf des 30 membres de l’alliance satisfont à cette exigence.

Le Royaume-Uni a atteint cet objectif chaque année depuis sa création et M. Johnson dira: “L’alliance de l’OTAN assure la sécurité de notre peuple au quotidien. Mais au cours des 10 prochaines années, les menaces qui nous entourent ne feront que croître.

“Nous avons besoin d’alliés – de tous les alliés – pour creuser profondément pour restaurer la dissuasion et assurer la défense dans la décennie à venir.

“Les 2% ont toujours été censés être un plancher, pas un plafond, et les alliés doivent continuer à se mobiliser en cette période de crise.”

Les dépenses de défense du Royaume-Uni devraient atteindre 2,3 % du PIB cette année, en grande partie grâce au soutien apporté à l’Ukraine depuis février.

Le Royaume-Uni étend sa présence en Estonie

Le Premier ministre annoncera également que la présence militaire du Royaume-Uni en Estonie sera renforcée, une décision qui intervient quelques jours seulement après que l’OTAN a annoncé son intention de augmenter le nombre de troupes à haut niveau de préparation de 650 %, de 40 000 à 300 000.

Selon les responsables, une plus grande présence en Estonie permettrait au Royaume-Uni de fournir des renforts rapides en cas de besoin.

“Nous travaillons avec la première ministre Kaja Kallas sur ce que nous pouvons faire pour soutenir davantage l’Estonie, pour les aider sur le plan opérationnel.

“Le travail se poursuit pour un partenariat politique et militaire étroit. Notre engagement envers l’Estonie, comme notre engagement envers tous nos amis de l’OTAN, est absolu”, a déclaré M. Johnson.

Cependant, chez lui, le Premier ministre fait face à des critiques sur le niveau de financement de l’armée, le nouveau chef de l’armée, le général Sir Patrick Sanders, affirmant que de nouvelles coupes dans l’armée seraient “perverses”.

L’armée britannique devrait passer d’un chiffre cible de 82 000 à 72 500.

La Suède et la Finlande se rapprochent de l’adhésion

A la veille du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a levé un blocage sur l’adhésion de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN, un coup de pouce majeur pour l’alliance.

Jusqu’à mardi, La Turquie avait résisté à la décisioninsistant sur le fait que les pays nordiques devraient changer leur position sur les groupes rebelles kurdes qu’ils considèrent comme des terroristes.

Cependant, un accord a été conclu, ouvrant la voie à la Finlande et à la Suède.

M. Johnson devrait rencontrer mercredi les dirigeants de la Turquie et des deux pays nordiques en marge du sommet.

Le Royaume-Uni avait soutenu les offres suédoise et finlandaise de rejoindre l’alliance.

M. Johnson a déclaré qu’ils “briseraient des décennies de neutralité historique” pour rejoindre l’organisation, ce qui montrait que l’alliance était “en bonne santé”.

“L’adhésion de la Suède et de la Finlande rendra notre brillante alliance plus forte et plus sûre”, a-t-il déclaré.