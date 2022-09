Boris Johnson dit que les conservateurs ont “changé les règles” alors qu’il se plaint de sa destitution dans son discours final en tant que Premier ministre

Boris Johnson s’est plaint que les conservateurs “aient changé les règles” alors qu’il se plaignait de sa destitution lors de son dernier discours en tant que Premier ministre.

Le dirigeant sortant a déclaré qu’il “passait le flambeau” à Liz Truss, avant de faire une référence amère à la révolte qui l’a chassé trois ans seulement après la victoire aux élections législatives de 2019.

“Le relais sera remis dans ce qui s’est avéré de manière inattendue être une course de relais – ils ont changé les règles à mi-parcours, mais tant pis”, a-t-il déclaré devant le n ° 10.

Malgré les spéculations selon lesquelles il prépare un retour, M. Johnson a signalé qu’il se retirerait de la politique de première ligne après avoir quitté Downing Street.

Il a déclaré que, comme les propulseurs largués alors qu’une fusée spatiale file vers le ciel, “je vais maintenant rentrer dans l’atmosphère et m’écraser de manière invisible dans un coin reculé et obscur du Pacifique”.

Le Premier ministre sortant a également promis le soutien le plus “fervent” à son successeur, Mme Truss, de l’arrière-ban conservateur, et a lancé un appel aux conservateurs pour qu’ils mettent fin aux luttes intestines et se rallient à elle.

Se référant à son chien de compagnie et au chat de Downing Street, il a déclaré: “Si Dilyn et Larry peuvent mettre derrière eux leurs différends occasionnels, alors le Parti conservateur le peut aussi”.

M. Johnson s’est également comparé au général militaire romain Cincinnatus, affirmant qu’il “revenait à ma charrue”. Cincinnatus est ensuite revenu au pouvoir en tant que dictateur.

Dans une tentative de façonner son héritage en tant que Premier ministre, M. Johnson a déclaré qu’il était “fier d’avoir tenu les promesses” qu’il avait faites en 2019, affirmant avoir livré le Brexit et la réforme de la protection sociale.

Il a affirmé qu’il avait contribué à faire en sorte que la Grande-Bretagne «tienne la tête haute dans le monde» et s’est vanté de «parler avec clarté et autorité» sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mais une grande partie de son discours consistait en une liste de promesses non tenues, dans une tentative apparente d’enfermer son successeur dans des tâches inachevées, telles que le recrutement de 20 000 policiers et 50 000 infirmières supplémentaires et la construction de 40 nouveaux hôpitaux, trois lignes ferroviaires à grande vitesse et un réacteur nucléaire chaque année.

Il a également précisé qu’il s’attend à une intervention majeure sur les factures d’énergie pendant la crise du coût de la vie, déclarant: “Je sais que Liz Truss et ce gouvernement conservateur compatissant feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les gens à traverser cette crise.”

M. Johnson a déclaré qu’il était convaincu que la nouvelle administration conservatrice “donnerait aux gens l’argent dont ils ont besoin pour traverser cette crise énergétique causée par la guerre vicieuse de Poutine”.

M. Johnson a également salué le succès du déploiement des vaccins Covid. “Les personnes qui ont livré le déploiement de vaccins le plus rapide en Europe … C’est le gouvernement pour vous. C’est ce gouvernement conservateur.

Le secrétaire d’État fantôme du Labour aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que M. Johnson énumérait des «réalisations imaginaires» dans son discours de démission, le décrivant comme «le pire Premier ministre de l’ère moderne…. Il a été dénoncé comme un menteur et un charlatan. Bon débarras.”

Mme Truss, qui se rendra à Balmoral pour accepter le rôle de Premier ministre de la Reine plus tard mardi, devrait élaborer des plans pour un gel des factures qui pourraient coûter environ 100 milliards de livres sterling.

Le plan pourrait voir le gouvernement subventionner le surcoût du gaz en gros acheté par les compagnies énergétiques, selon Les temps. Mais les chefs de l’industrie de l’énergie ont suggéré que les énormes prêts seraient remboursés par un prélèvement sur les factures des ménages une fois la crise passée.

Elle devrait entamer un remaniement ministériel dès mardi après-midi après avoir prononcé son premier discours à la nation en tant que Premier ministre depuis Downing Street vers 16 heures.

La secrétaire à l’Intérieur Priti Patel et la secrétaire à la Culture Nadine Dorries ont toutes deux démissionné avant un remaniement. L’alliée de Close Truss, Therese Coffey – pressentie pour devenir secrétaire à la Santé et potentiellement vice-Premier ministre – a déclaré que le nouveau cabinet serait révélé aujourd’hui.