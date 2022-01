Boris Johnson dit que les affirmations selon lesquelles il a approuvé le transport aérien d’animaux hors d’Afghanistan pour Pen Farthing sont de la «rhubarbe totale» alors que de plus en plus de courriels divulgués sapent le compte du gouvernement | Actualité politique

Boris Johnson a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait approuvé le transport aérien d’animaux hors d’Afghanistan, affirmant qu’ils étaient « totalement rhubarbe », car Sky News a obtenu d’autres courriels qui remettent en question le compte du gouvernement.

Des fuites de messages semblent montrer que le premier ministreLa principale assistante parlementaire de, Trudy Harrison, a déclaré à Virgin Atlantic que ses efforts pour sécuriser un avion pour évacuer les animaux de Kaboul étaient soutenus par le gouvernement et que les autorisations seraient « accélérées ».

Mais s’exprimant lors d’une visite au Pays de Galles jeudi, M. Johnson a déclaré: « Je peux vous dire que l’armée a toujours donné la priorité aux êtres humains et c’était tout à fait vrai. »

De nouvelles questions sur le compte du gouvernement ont commencé à être soulevées mercredi après l’émergence de nouveaux e-mails de lanceur d’alerte qui ont été publiés par la commission restreinte des affaires étrangères.

Le comité, qui mène une enquête sur la gestion par le gouvernement de la crise afghane, a divulgué des communications suggérant que le Premier ministre a personnellement autorisé les efforts de sauvetage des animaux de compagnie et des animaux.

Le 25 août 2021, un fonctionnaire travaillant pour le ministre des Affaires étrangères Lord Goldsmith a envoyé un e-mail à l’équipe des « cas spéciaux » du ministère des Affaires étrangères concernant l’éventuelle évacuation d’une organisation caritative pour animaux sans nom.

L’officiel y écrit : « L’association caritative Nowzad, dirigée par un ex-Royal Marine, a reçu beaucoup de publicité et le Premier ministre vient d’autoriser l’évacuation de son personnel et de ses animaux, [animal charity – name redacted] espèrent être traités au même titre. »

Cela semble étayer les affirmations faites l’année dernière dans des preuves écrites par le dénonciateur Raphael Marshall, un agent de bureau au ministère des Affaires étrangères, selon lesquelles le département « a reçu une instruction du Premier ministre » d’utiliser une « capacité considérable » pour aider les animaux à quitter le pays. pris en charge par Nowzad, dirigé par Paul « Pen » Farthing.

Les nouveaux e-mails soulèvent d’autres questions

La correspondance obtenue par Sky News entre les responsables de la compagnie aérienne indique que Mme Harrison a déclaré que le secrétaire aux transports « fournirait toute l’assistance nécessaire » pour faire sortir les animaux et que ses efforts avaient le soutien du gouvernement.

Il n’y a aucune autre suggestion que le secrétaire aux transports ait donné à Mme Harrison de telles assurances.

Elle demandait l’aide de Virgin pour trouver un avion pour faire le voyage, un plan qui a finalement échoué.

Dans un e-mail séparé, le processus d’autorisation accélérée pour que le vol quitte l’Afghanistan a également été discuté après que Mme Harrison aurait déclaré qu’elle pouvait le garantir.

Les e-mails jettent le doute sur l’affirmation de Mme Harrison selon laquelle elle a agi « en tant que députée de circonscription à tout moment ».

Mercredi, Sky News a rapporté que Mme Harrison a également contacté une compagnie charter privée pour organiser un vol en disant que son « patron était enthousiaste ».

Downing Street a déclaré que le Premier ministre n’avait « aucun rôle » dans l’autorisation de l’évacuation.

Dans une série de courriels entre le personnel et les cadres supérieurs de Virgin Atlantic, les promesses de Mme Harrison de supprimer les obstacles avec l’aide de divers ministres du gouvernement sont décrites en détail.

Dans un e-mail, envoyé le 23 août entre un cadre supérieur de l’entreprise qui avait été approché directement par Mme Harrison et un deuxième patron de Virgin Atlantic, le cadre supérieur déclare: « Ma députée locale, Trudy Harrison, est PPS pour le PM et a demandé mes conseils ce soir sur les mécanismes de transport d’un M. Farthing et de ses chiens et chats de sauvetage basés en Afghanistan, ainsi que d’autres évacués de Kaboul sous peu.

« Elle a déclaré que les autorisations pertinentes seraient accélérées au sein du gouvernement. »

Dans un deuxième e-mail, le même cadre supérieur envoie ensuite un e-mail au directeur général de Virgin le lendemain, déclarant que Mme Harrison bénéficie du soutien total du gouvernement pour son intervention.

L’échange se lit comme suit: « Ma députée locale Trudy Harrison (qui est le PPS de Boris Johnson et travaille au n ° 10) m’a demandé hier soir si nous pouvions assurer le transport de M. Pen Farthing et de ses animaux de sauvetage et d’autres de Kaboul … Elle a a déclaré que le secrétaire aux transports fournira toute l’assistance nécessaire.

« Il s’agit d’une situation soutenue par le gouvernement et clairement incroyablement sensible, j’espère que c’est pour la porter à votre attention au cas où vous souhaiteriez vous en occuper vous-même. »

Mme Harrison a déclaré à Sky News qu’elle agissait en tant que députée de circonscription. Aucun de ses électeurs n’a été directement impliqué dans l’évacuation.

L’assistante du Premier ministre a également envoyé un e-mail au PDG de Virgin, Shai Weiss, directement le 24 août, un jour avant qu’elle ne contacte la compagnie charter pour obtenir de l’aide afin de trouver un avion alternatif.

Mme Harrison a déclaré « nous tenons à nous engager dans une préparation précoce car il s’agit d’une opération plus complexe et particulièrement médiatisée ».

Elle déclare également que des codes de vol spécifiques seraient nécessaires de la part de la défense britannique et que « nous espérons vivement [they] seront disponibles, sous réserve d’un processus efficace donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin ».

Sky News comprend que le financement du vol charter que Mme Harrison a tenté d’organiser le 25 août était fourni par un philanthrope et militant américain.

Les animaux qui étaient pris en charge en Afghanistan par l’association caritative Nowzad, dirigée par Paul « Pen » Farthing, ont finalement été transportés par avion dans un avion fourni par une compagnie charter polonaise distincte et le personnel s’est échappé par une route terrestre.

Mme Harrison a déclaré à Sky News: « J’aidais Pen Farthing et Nowzad en tant que député de circonscription en réponse aux demandes d’assistance de nombreux électeurs de Copeland.

« J’ai été contacté directement par plus de 40 électeurs l’été dernier pour demander mon soutien au personnel et aux animaux de l’association.

« Dans le cadre de mes efforts pour les aider, j’ai contacté un pilote de ma circonscription pour obtenir des conseils. »