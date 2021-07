Boris Johnson dit que l’Angleterre est sur la bonne voie pour lever les restrictions de Covid

« Il est devenu de plus en plus clair que ces vaccins sont effectivement efficaces, la majorité des personnes admises à l’hôpital n’ayant pas été vaccinées. »

Johnson a réitéré que Covid deviendra un virus avec lequel nous apprenons à vivre comme nous le faisons déjà avec la grippe, concédant qu’une réouverture entraînerait probablement plus de décès.

Toutes les entreprises restantes actuellement fermées, comme les boîtes de nuit, seraient autorisées à rouvrir et les règles de distanciation sociale prendraient également fin.

Johnson a déclaré lundi qu’il n’y aurait aucune limite sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer socialement, ni sur l’endroit où elles peuvent se rencontrer. Il a déclaré que les réglementations imposant les masques faciaux seraient levées et que les gens ne seraient plus invités à travailler à domicile.

Les tests incluent l’examen des données pour confirmer que le déploiement du vaccin se poursuit avec succès et que les taux d’infection ne risquent pas une augmentation des hospitalisations. Ceux-ci seront évalués le 12 juillet après un examen des dernières données.

« Si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines où nous serons aidés par l’arrivée de l’été et des vacances scolaires, nous devons nous demander » quand pourrons-nous rouvrir? « », a déclaré Johnson lors d’un point de presse à Downing Street.

La levée des restrictions en Angleterre était auparavant prévue pour le 21 juin, mais a été retardée car la variante delta hautement transmissible s’est propagée dans tout le Royaume-Uni.

Alors que les taux d’infection ont augmenté, les hospitalisations et les décès n’ont pas augmenté, ce qui indique que les vaccins contre les coronavirus fonctionnent pour prévenir les infections graves.

Le gouvernement britannique a précédemment fait part de sa réticence à maintenir les restrictions en place plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire. Ceci malgré certaines inquiétudes parmi les experts médicaux et les politiciens de l’opposition que les restrictions pourraient être levées trop tôt à mesure que la variante se propage au Royaume-Uni, en Europe et au-delà.