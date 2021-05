Boris Johnson dit que la variante de l’Inde est plus transmissible

LONDRES – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti vendredi que la variante du coronavirus découverte pour la première fois en Inde pourrait faire dérailler l’assouplissement du verrouillage actuellement en cours dans le pays.

Le Royaume-Uni va désormais accélérer les secondes doses de vaccins pour les plus de 50 ans et les personnes cliniquement vulnérables en raison des inquiétudes suscitées par la variante en provenance de l’Inde.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Johnson a déclaré que la variante semblait plus transmissible que les autres variantes, mais a averti que ce n’était pas clair de combien. Le médecin-chef anglais Chris Whitty, s’exprimant aux côtés de Johnson, a ajouté qu’il y a « confiance », c’est « plus transmissible » que les souches qui circulent déjà dans le pays.

Whitty a déclaré: « Plus tôt cette semaine, nous avons dit que nous pensions qu’il était aussi transmissible que B.1.1.7 et peut-être même plus. Il y a maintenant confiance … que cette variante est plus transmissible que B.1.1.7. »

La variante B.1.1.7, connue sous le nom de souche UK ou Kent, présente un nombre inhabituellement élevé de mutations et est associée à une transmission plus efficace et plus rapide du coronavirus. Des scientifiques britanniques ont détecté cette mutation pour la première fois en septembre de l’année dernière et en avril, elle était devenue la souche dominante aux États-Unis.

Johnson a ajouté qu’il n’y avait actuellement aucune preuve que la variante échapperait aux vaccins déployés à travers le pays.

« Mais je dois me mettre au même niveau que vous, cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès », a déclaré Johnson.

« Et je dois souligner que nous ferons tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité du public. »

Les données sur la nouvelle variante publiées jeudi par Public Health England ont montré que le nombre de cas à travers le Royaume-Uni était passé de 520 la semaine dernière à 1313 cette semaine, la plupart des cas étant concentrés dans le nord-ouest de l’Angleterre et quelques grappes à Londres.

Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a été l’un des plus rapides au monde, avec près de 70% de la population adulte ayant reçu au moins un vaccin. Les vaccins sont disponibles pour toute personne de plus de 38 ans, mais le gouvernement a déclaré qu’ils pourraient être mis à la disposition des jeunes vivant dans des ménages multigénérationnels.

La prochaine phase de la sortie de l’Angleterre du verrouillage est prévue pour lundi, lorsque la socialisation à l’intérieur, l’hospitalité et les divertissements reprendront.