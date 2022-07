Boris Johnson dit que la pénurie de personnel français n’est pas le Brexit à blâmer pour la misère des vacances sous la Manche

Boris Johnson a déclaré que la pénurie de personnel français et un accident d’autoroute – et non le Brexit – étaient à l’origine de la misère des vacanciers touchés par de longs retards dans les ports du Kent.

Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne signifie que les voyageurs sont confrontés à des contrôles de passeport et autres contrôles plus rigoureux avant de traverser la Manche, où ils étaient auparavant largement agités.

Mais le porte-parole du Premier ministre a déclaré qu’ils n’avaient pas “nécessité” les énormes files d’attente observées ce week-end, tout en refusant de dire qu’ils n’avaient joué aucun rôle.

Les problèmes ont été causés par une combinaison de facteurs “dont une pénurie de personnel de contrôle aux frontières françaises et il y a eu un grave accident sur la M20”.

“Ce ne sont pas des scènes que nous pensons nécessaires en quittant l’Union européenne”, a déclaré le porte-parole, ajoutant: “Nous pensons que nous avons mis en place des procédures et des processus opérationnels qui n’ont pas besoin de voir ces niveaux de files d’attente.”

Le n ° 10 a également renoncé à demander à la France de cesser de tamponner les passeports des voyageurs britanniques – ce qui, selon Paris, est requis maintenant que le Royaume-Uni est un «pays tiers», et non un membre de l’UE.

« Il appartient, évidemment, à chaque gouvernement de décider comment effectuer les contrôles à la frontière. Notre point de vue est que cela devrait être fait de manière proportionnée et sensée compte tenu des bonnes relations de travail que nous entretenons », a déclaré le porte-parole.

Interrogé pour savoir si le gouvernement pensait que l’approche française était proportionnée et sensée, le porte-parole a déclaré: “Ce n’est pas à moi de porter un jugement.”

Il n’a pas non plus été en mesure de dire pourquoi la demande de 33 millions de livres sterling du port de Douvres pour une nouvelle infrastructure permettant de faire face à des contrôles plus longs et à davantage de files d’attente a été rejetée, comme indiqué.

Le port avait reçu des cabines de personnel supplémentaires, plus de places de stationnement et deux voies supplémentaires pour le trafic de marchandises, a déclaré Downing Street.

Les craintes grandissent quant au fait que la congestion observée à Douvres et Folkestone deviendra « la nouvelle norme » le week-end pendant le reste de la saison estivale.

Les automobilistes et les camionneurs doivent franchir les contrôles aux frontières françaises de ce côté-ci de la Manche, alors que le trafic des vacances revient à des niveaux jamais vus depuis avant la pandémie de Covid, en 2019,

Chèques par L’indépendant ont trouvé un temps typique de 90 secondes pour une famille de quatre personnes dans une voiture pour faire vérifier leurs documents – probablement trois fois plus longtemps qu’avant l’entrée en vigueur des règles post-Brexit.

La police est tenue de vérifier chaque passeport, de le tamponner avec le jour du départ et de vérifier à la fois le but de la visite et que le voyageur a un billet aller ou retour, ainsi que des fonds suffisants pour son séjour.

Le port de Douvres a déclaré que le trafic “se déroulait normalement ce matin” et que les cabines françaises étaient “bien équipées”.

Mais Toby Howe, directeur principal des autoroutes au Kent County Council, a déclaré à propos du reste de l’été: “C’est une situation très vulnérable, il en faut très peu pour causer d’autres problèmes.”