Boris Johnson dit que la “masculinité toxique” de Poutine est à blâmer pour la guerre en Ukraine

“Si Poutine était une femme, ce qu’il n’est évidemment pas, mais s’il l’était, je ne pense vraiment pas qu’il se serait lancé dans une guerre folle et machiste d’invasion et de violence comme il l’a fait”, a déclaré Johnson. Le radiodiffuseur allemand ZDF a ajouté mardi que “si vous voulez un exemple parfait de masculinité toxique, c’est ce qu’il est [Putin] fait en Ukraine.”

LONDRES – Qu’est-ce qui est à blâmer pour l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? En partie, la “masculinité toxique” du président russe Vladimir Poutine – selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, dans des propos qui ont déclenché une dose de sarcasme de la part du Kremlin et une apparente approbation des autres dirigeants mondiaux.

La Russie a riposté mercredi en disant : “Le vieux Freud de son vivant aurait rêvé d’un tel objet de recherche”. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à l’agence de presse russe RIA Novosti. Il a fait référence au neurologue autrichien Sigmund Freud, qui a fondé la psychanalyse et avait plusieurs théories controversées sur la masculinité.

Johnson a fait ces commentaires dans une interview télévisée allemande quelques jours après que la guerre est entrée dans son cinquième mois, un conflit dévastateur qui a détruit des villes, déplacé des millions de personnes et tué des milliers de civils.

Sturgeon, qui dirige le Parti national écossais indépendantiste et s’est souvent heurté au gouvernement de Johnson à Londres, a qualifié Poutine de “criminel de guerre” et a poursuivi en disant que “le monde serait un meilleur endroit s’il y avait plus de femmes à des postes de direction”.