Boris Johnson dit que la Grande-Bretagne est dans le « dernier stade » de la lutte contre Covid

La GRANDE-BRETAGNE est dans le « dernier stade » de la course pour battre Covid, a déclaré aujourd’hui Boris Johnson.

Saluant le vaccin comme « une chose incroyable », le Premier ministre a déclaré que les hospitalisations et les décès restaient faibles signifie que la Journée de la liberté est dans « la portée ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson a déclaré aujourd’hui que la Grande-Bretagne était dans le « dernier stade » de la course pour battre Covid Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

Et il a déclaré qu’il indiquerait exactement dans quelle mesure les restrictions seront levées dans « les prochains jours ».

Le PM a fait pression pour une approche « maximaliste » de la levée du verrouillage avec la fin de la distanciation sociale et du port du masque dans les pubs et les magasins.

Mais on pense qu’il a reculé devant les médecins qui veulent que les masques continuent dans les transports publics.

S’exprimant lors d’une visite chez Nissan à Sunderland, M. Johnson a laissé entendre que certaines règles resteraient en place, affirmant « il y a peut-être certaines choses que nous devons faire et des précautions supplémentaires que nous devons prendre, mais je vais expliquer tout cela ».

Mais dans une évaluation optimiste des dernières données, le Premier ministre a ajouté: « Tout ce que je dis aux gens, c’est que nous sommes maintenant dans le dernier stade, je crois vraiment. »

« Nous devons examiner très attentivement les données et pour le moment, nous constatons certainement une forte augmentation des cas – 26 000 comme vous l’aurez vu – mais cela ne se traduit pas par une forte augmentation des maladies graves et des décès.

S’exprimant lors d’une visite chez Nissan à Sunderland, M. Johnson a laissé entendre que certaines règles restaient Crédit : Getty

« Et il semble donc de plus en plus clair que le programme de vaccination, la vitesse de déploiement de ce vaccin, a rompu ce lien entre l’infection et la mortalité. C’est une chose incroyable. »

M. Johnson a poursuivi: « Je sais à quel point les gens sont impatients de revenir à une normalité totale, comme je le suis d’ailleurs et je définirai au cours des prochains jours à quoi ressemblera exactement l’étape 4.

« Mais je pense l’avoir déjà dit, nous voudrons revenir dans un monde aussi proche que possible du statu quo ante Covid, pour essayer de revenir à la vie aussi près qu’elle l’était avant Covid. «