Boris Johnson dit que la feuille de route hors verrouillage signifie que «  la fin est vraiment en vue  »

Johnson annonce un plan de sortie en quatre étapes du verrouillage

Boris Johnson a annoncé une feuille de route progressive pour la réouverture de l’Angleterre qui verra les restrictions de Covid-19 assouplies en quatre étapes réparties sur au moins quatre mois. Les plans seront étayés par quatre «tests» clés liés aux données, qui agiront comme une liste de contrôle à respecter avant de passer à l’étape suivante de la réouverture. S’adressant aux députés au Parlement, Boris Johnson a déclaré que « aujourd’hui la fin est vraiment en vue » comme il l’a annoncé:

Les quatre étapes sont séparées de cinq semaines. Cela laisse quatre semaines pour surveiller l’impact de l’étape précédente et une semaine pour avertir les gens. La réouverture est conçue pour se produire uniformément dans toute l’Angleterre, sans retour au système de niveaux. Lisez les horaires complets ici. Ross Clark craint qu’à ce rythme, la Grande-Bretagne soit le premier pays d’Europe à vacciner sa population mais le dernier à rouvrir. M. Johnson tiendra une conférence de presse à Downing Street à 19 heures. Suivez-le en direct ici.

Les passeports de vaccins, une possibilité de rouvrir l’économie

M. Johnson a également annoncé que des certificats de vaccin pourraient être introduits pour ouvrir une partie de l’économie à ceux qui ont eu un vaccin Covid, lançant un examen gouvernemental. L’examen examinera comment les tests et / ou la vaccination pourraient être utilisés pour déterminer si les personnes ont un risque plus faible de transmission de Covid. L’examen devrait être achevé avant la quatrième étape de l’assouplissement du verrouillage. Cela survient alors que les premières données nationales d’Écosse révèlent que les vaccins réduisent le risque d’hospitalisation avec Covid jusqu’à 94% après un seul coup. Lisez la suite pour plus de détails sur ce que les scientifiques ont qualifié de résultats «très encourageants».

Les séjours de Pâques sont exclus de l’examen des voyages à l’étranger

De nombreuses familles seront déçues que la feuille de route du premier ministre exclut les séjours de Pâques cette année. M. Johnson a déclaré que les nuitées loin de chez eux ne pouvaient pas avoir lieu avant le 12 avril au plus tôt, bien que Oliver Smith soutient qu’il n’y a aucune raison logique pour laquelle les vacances au Royaume-Uni ne peuvent pas redémarrer immédiatement. Les jours fériés à l’étranger ne seront pas autorisés avant le 17 mai au plus tôt car un examen est effectué sur la sécurité de la réouverture des frontières.

Panne de moteur | Tous les Boeing 777 équipés du même moteur que celui de l’avion qui a pris feu après le décollage de Denver seront temporairement interdits d’entrer dans l’espace aérien britannique, a déclaré le secrétaire aux Transports, Grant Shapps. Alan Tovey analyse comment la dernière urgence en vol de Boeing menace une nouvelle crise après le crash du 737 Max et Roland Oliphant a une reconstruction de ce qui est arrivé à United Airlines 328.

Partout dans le monde: un ambassadeur tué dans un complot d’enlèvement

L’ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo a été tué dans un enlèvement bâclé lors d’une attaque contre un convoi des Nations Unies dans l’est du pays. Le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé dans un communiqué que l’ambassadeur italien au Congo, Luca Attanasio, avait été tué. Lire la suite.

