Boris Johnson dit que la décision de faciliter le verrouillage sera «  irréversible  »

Boris Johnson a déclaré que la sortie de l’Angleterre du verrouillage serait «prudente mais irréversible» et qu’il espère fixer des dates cibles pour l’assouplissement des restrictions dans sa feuille de route le 22 février.

Les commentaires du Premier ministre ajoutent du poids aux attentes selon lesquelles le troisième verrouillage national du pays est censé être le dernier.

M. Johnson a réitéré sa promesse que les écoles seraient les premières à sortir du verrouillage et a réaffirmé la date cible du 8 mars pour le retour dans les salles de classe.

Mais il a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise sur le retour des groupes annuels, la réouverture du primaire et du secondaire pourrait être échelonnée ou si les années d’examen reviendraient d’abord à l’enseignement en présentiel.

Lors d’une visite dans un centre de vaccination à Orpington, dans le sud-est de Londres, il a déclaré aux journalistes: «Aucune décision n’a encore été prise sur ce genre de détails, bien qu’il soit clair que les écoles du 8 mars sont depuis longtemps une priorité du gouvernement et des familles à travers le pays.

«Nous ferons tout notre possible pour y parvenir, mais nous devons continuer à examiner les données, nous devons continuer à examiner les taux d’infections. N’oubliez pas qu’ils sont toujours très élevés, encore 23000 patients Covid environ dans le NHS, plus que lors du pic d’avril de l’année dernière, malheureusement trop de personnes meurent de cette maladie, les taux d’infections, bien qu’ils diminuent , sont encore relativement élevés.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Nous devons donc être très prudents et ce que nous voulions voir, ce sont des progrès prudents mais irréversibles et je pense que c’est ce que le public et les gens à travers le pays voudront voir.

M. Johnson s’exprimait le jour où le NHS a terminé avec succès l’offre de premières doses de vaccin à plus de 15 millions des plus de 70 ans les plus vulnérables, des travailleurs de la santé et des soins et des personnes souffrant de graves problèmes de santé sous-jacents.

Il a déclaré que les décisions finales sur le rythme auquel le Royaume-Uni pourrait sortir du verrouillage dépendront des données attendues dans les prochains jours sur l’efficacité des vaccins pour supprimer les hospitalisations, les maladies graves et les décès.

Le Premier ministre a déclaré qu’il espérait que sa feuille de route lundi prochain inclurait des objectifs spécifiques pour les dates les plus rapprochées possibles pour la levée des restrictions sur différentes parties de la société et de l’économie.

Ses commentaires interviennent au milieu des spéculations selon lesquelles rencontrer des amis et de la famille dans les parcs pourrait être autorisé en mars, avec des commerces non essentiels peu de temps après, des voyages pour les pauses pour un seul ménage à Pâques et un service en plein air dans les pubs et les restaurants d’ici la fin avril.

« Si nous le pouvons, nous fixerons des dates », a déclaré M. Johnson. «Juste pour aider les gens à réfléchir à ce que nous essayons de faire le 22, rappelez-vous ce que nous avons fait… l’année dernière. Nous avons établi une feuille de route pour l’été et pour un peu plus loin.

«C’est ce que nous allons essayer de faire. Et les dates que nous fixerons seront les dates auxquelles nous espérons pouvoir faire quelque chose au plus tôt.





Coronavirus: Londres en lock-out Tout afficher 29 1 / 29 Coronavirus: Londres en lock-out



Coronavirus: Londres en lock-out Un homme marche dans une Camden High Street déserte Photos Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Goodge Street Station est l’une des nombreuses stations fermées pour aider à réduire la propagation Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Une rue vide au cœur de Chinatown Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Des gens masqués dans Chinatown un jour après le verrouillage Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un Piccadilly Circus presque vide pendant la première semaine de verrouillage Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Sonja, ma voisine, que j’ai photographiée en faisant une petite promenade. C’était agréable de discuter brièvement même à distance Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un couple s’asseoir sur les marches vides de la statue Eros dans Piccadilly Circus Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out S’assurer que je reste à deux mètres l’un de l’autre – D’Arblay Street, Soho Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un mannequin derrière une vitrine. Les magasins britanniques ont fermé jusqu’à nouvel ordre Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un avis affiché sur une vitrine à Camden Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Dans le cadre du verrouillage, tous les magasins non essentiels ont reçu l’ordre de fermer. Image de Camden High Street Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un skateur portant un masque utilise son allocation d’exercice dans la région de Camden Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Les communautés se rassemblent à une époque de besoin Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Une femme est seule dans une rue déserte d’Oxford. Jusqu’à il y a quelques semaines, en moyenne, un demi-million de personnes visitaient la rue par jour Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un couple marche main dans la main dans une rue de Soho, un jour avant l’annonce du verrouillage plus strict Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Au cours de la première semaine de mars, les acheteurs se sont concentrés sur le stockage des produits de première nécessité avant un verrouillage national. Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out De nombreux supermarchés utilisent un système de files d’attente pour s’assurer que seul un nombre limité de clients est autorisé à entrer à tout moment Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out « Restez en sécurité » – Les cinémas Curzon sont temporairement fermés en raison des nouvelles mesures Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Les pubs, restaurants et bars ont reçu l’ordre de fermer dans le cadre du verrouillage Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Camden High Street On craint que le coronavirus ne conduise à la fermeture permanente des magasins en difficulté Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Camden Town est étrangement silencieuse un jour de travail normal Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Les magasins et les supermarchés ont manqué de désinfectants pour les mains au cours de la première semaine du verrouillage. À l’approche de la fin de la deuxième semaine, la plupart des magasins ont maintenant commencé à s’approvisionner Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Rues vides autour de Soho Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un panneau d’affichage sur Camden High Street exhorte le public à rester à la maison Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Camden High Street, l’une des rues touristiques les plus fréquentées de Londres devient calme Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Thriller Live a confirmé que sa course dans le West End s’était terminée à la suite de l’épidémie de coronavirus Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Des rues vides et étranges de Soho après l’annonce de règles plus strictes en matière de distanciation sociale Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Une femme s’arrête pour une cigarette sur Hanway Street, derrière Tottenham Court Road Angela Christofilou Coronavirus: Londres en lock-out Un homme sort sur Hanway Street, qui se trouve derrière ce qui est généralement un centre commercial animé Angela Christofilou

«Si à cause du taux d’infection, nous devons pousser quelque chose et… retarder un peu, nous n’hésiterons pas à le faire.

«Je pense que les gens préféreraient de beaucoup voir un plan prudent mais irréversible et qui se déroule raisonnablement en fonction de l’endroit où nous sommes avec la maladie.

M. Johnson a de nouveau exclu la délivrance de «passeports vaccinaux» à usage domestique comme preuve d’immunité pour permettre l’entrée dans les pubs, les salles de concert ou les arènes sportives.

Les ministres étudient des plans de certificats de vaccins pour faciliter les voyages internationaux dans les pays exigeant une preuve de vaccination.

Regardez plus

Le Premier ministre a déclaré que la documentation pour autoriser les voyages internationaux était « tout à fait dans le mélange sur la route », ajoutant: « Je pense que cela va arriver. »

Mais il a ajouté: «Ce que je ne pense pas que nous aurons dans ce pays, ce sont pour ainsi dire des passeports de vaccination pour vous permettre d’aller au pub ou quelque chose comme ça.

«Je pense que ça irait un peu.»

M. Johnson a indiqué qu’il espérait intensifier l’utilisation des tests de flux latéraux à retournement rapide pour permettre une plus grande activité sociale, affirmant que l’approche «prendra toute son ampleur» dans les prochains mois à mesure que de plus grandes proportions de la population seront vaccinées.

Le Premier ministre a déclaré que le coronavirus ne pouvait pas être autorisé à se propager librement après le verrouillage car il ferait «souffrir» les plus vulnérables et augmenterait le risque de nouvelles mutations dangereuses dans le virus.

Pressé de savoir s’il serait sûr de permettre au virus de circuler une fois que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans auraient été vaccinées, M. Johnson a déclaré: «Nous aimerions voir les taux d’infection baisser très bas. C’est pourquoi nous avons un régime frontalier rigoureux, pour empêcher l’infection d’entrer.

«Et, au fur et à mesure que nous nous améliorons avec les tests, le traçage et l’application des combats contre les nouvelles variantes, nous voudrons voir ces taux vraiment, vraiment bas.

«Parce que le risque est que si vous avez un grand volume de circulation, si vous avez beaucoup de gens – même des jeunes – qui contractent la maladie, alors deux ou trois choses se produisent.

«Tout d’abord, vous avez un risque plus élevé de nouvelles variantes et mutations au sein de la population où la maladie circule.

«Deuxièmement, il y aura également un plus grand risque de propagation de la maladie dans les groupes plus âgés.

«Et bien que les vaccins soient efficaces et excellents, bien sûr, aucun programme de vaccination n’est efficace à 100%. Ainsi, lorsque vous avez un volume important en circulation, lorsque vous avez beaucoup de maladies, les personnes vulnérables en souffriront inévitablement.