Boris Johnson a déclaré qu’il ne faisait «aucun doute» que des mesures plus strictes seraient nécessaires pour lutter contre le coronavirus, affirmant que les détails seraient annoncés «en temps voulu».

Les commentaires du Premier ministre interviennent après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a admis que le système régional du gouvernement n’était «plus assez fort» pour faire face à la nouvelle souche virulente de Covid-19 qui a provoqué une flambée des hospitalisations et des taux de mortalité ces dernières semaines.

Et cela fait suite à la demande du leader travailliste Sir Keir Starmer pour un passage immédiat au verrouillage national pour freiner les infections alors que le programme de vaccination est intensifié, les premiers patients recevant aujourd’hui le vaccin Oxford / AstraZeneca.

Le comité gouvernemental des opérations sur les coronavirus (CO) se réunirait aujourd’hui pour examiner les options d’action.

Il a ajouté: «Si vous regardez les chiffres, il ne fait aucun doute que nous devrons prendre des mesures plus strictes et nous les annoncerons en temps voulu.»

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Le facteur limitant le taux n’est plus la fourniture de vaccins – bien que nous souhaitons que cela aille plus vite – c’est de les faire tester correctement et de les acheminer au NHS.