Boris Johnson dit que davantage de travailleurs clés échapperont aux règles d’isolement de Covid

D’autres types de travailleurs clés bénéficieront d’exemptions de l’obligation de s’isoler s’ils sont soupçonnés d’avoir un coronavirus, a déclaré Boris Johnson.

Lors d’une conférence de presse lundi après-midi, le Premier ministre a laissé entendre que les personnes entièrement vaccinées travaillant dans les transports, l’approvisionnement en nourriture et en médicaments, le réseau électrique et d’autres services publics comme l’eau bénéficieraient d’exemptions.

Les personnes occupant des emplois impliquant la «défense du royaume», y compris le contrôle de l’immigration, pourraient également ne plus avoir à s’isoler si elles ont été doublées.

Cela survient après que les travailleurs des services de santé et des foyers de soins ont reçu le feu vert pour éviter l’auto-isolement afin qu’ils puissent se rendre au travail, au milieu des inquiétudes concernant les pénuries de personnel.

En vertu du changement de règle, tout travailleur de la santé et des services sociaux de première ligne peut ignorer l’auto-isolement s’il a été complètement vacciné, son absence serait préjudiciable aux soins des patients. La présence de chaque travailleur devrait passer une évaluation des risques.

Le Premier ministre a déclaré que la prochaine liste d’exemptions pour les travailleurs d’autres professions et métiers serait « nommée » et « très petite » et que tout le monde devrait se conformer aux exigences d’auto-isolement « pour l’instant ».

M. Johnson lui-même s’auto-isole dans sa retraite de campagne dans le Buckinghamshire après avoir été contacté en raison de sa proximité avec Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, qui a été testé positif pour Covid-19.

« Je tiens à vous assurer que nous protégerons les services cruciaux, notamment le personnel de nos hôpitaux et de nos maisons de soins et de l’approvisionnement en nourriture, eau, électricité et médicaments, la circulation de nos trains, la protection de nos frontières, la défense de notre domaine : en veillant à ce qu’un petit nombre – un très petit nombre – de travailleurs critiques nommés, entièrement vaccinés, puissent quitter leur isolement uniquement pour le travail que j’ai décrit », a déclaré le Premier ministre aux journalistes.

«Pour la grande majorité d’entre nous, moi y compris, nous devons nous en tenir au système pour le moment. Et bien sûr, la seule raison pour laquelle nous pouvons nous ouvrir de cette manière, c’est que nous avons vacciné une si grande partie de la population, et à une telle vitesse. C’est un phénomène phénoménal que chaque adulte de ce pays ne se soit pas vu offrir une première dose. »

D’autres suivent…