Boris Johnson dit que c’est « total rhubarbe » qu’il soit personnellement intervenu pour sauver des centaines d’animaux de compagnie d’Afghanistan

Boris Johnson s’engage à publier le rapport de Sue Gray dans son intégralité et ne retarde « absolument pas » sa publication

Boris Johnson s’engage à publier le rapport de Sue Gray dans son intégralité et ne retarde « absolument pas » sa publication

Le patron du DWP, These Coffey, a déclaré hier: « Assez souvent, il n’est pas inhabituel au Parlement et au gouvernement que les gens disent… pour leurs projets favoris, le Premier ministre a déclaré que c’était une priorité.

Et nous comprenons que c’est ce qui s’est passé dans ce cas. »

Mais No10 a insisté sur le fait qu’il n’était pas en charge de la direction et a reproché aux responsables d’avoir donné cette impression.

Ils ont affirmé qu’elle avait parlé du « patron » et ont insisté sur le fait qu’elle agissait avec son soutien.

Dans une de l’équipe du ministère des Affaires étrangères qui a participé à l’opération, un responsable a déclaré que l’association caritative pour les animaux Nowzad avait « reçu beaucoup de publicité » et que « le Premier ministre vient d’autoriser l’évacuation de son personnel et de ses animaux ».

Boris a déclaré aujourd’hui que c’était de la foutaise totale, il a tiré les ficelles pour intervenir – et a insinué que des gens agissaient en son nom

Cela est venu après la publication d’une série de courriels et de lettres qui ont révélé que des députés et des responsables avaient suggéré à plusieurs reprises que Boris donnait personnellement le feu vert à l’évacuation.

« Mais je peux vous dire que l’armée a toujours donné la priorité aux êtres humains et c’était tout à fait vrai. Je pense que nous devrions être incroyablement fiers de l’opération Pitting et de ce qu’elle a accompli. »

« J’étais très fier de ce que nos forces armées ont fait avec l’opération Pitting et c’était une chose incroyable de déplacer 15 000 personnes hors de Kaboul de la manière dont nous l’avons fait.

M. Johnson a déclaré aux journalistes au Pays de Galles plus tôt dans la journée qu’il était « fier » des ponts aériens et a insisté: « Tout cela est de la rhubarbe totale.

Pen Farthing, un ancien Royal Marine Commando, a fait campagne pour faire évacuer les animaux et les militants

Le Premier ministre et Downing Street ont fermement nié avoir personnellement donné le feu vert pour évacuer des dizaines d’animaux désespérés hors de Kaboul au plus fort de la prise de contrôle des talibans.

BORIS Johnson a fustigé les affirmations selon lesquelles il aurait approuvé le transport aérien controversé de centaines de chiens et de chats de l’effondrement de l’Afghanistan comme étant une « rhubarbe totale ».

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.