Boris Johnson dit que c’est de la « rhubarbe totale » de suggérer qu’il a été impliqué dans l’évacuation d’animaux de Kaboul

Des e-mails publiés cette semaine ont montré que Johnson était intervenu pour assurer l’évacuation de 170 animaux de Kaboul l’année dernière.

Cette décision a été largement critiquée compte tenu du nombre d’Afghans dans le besoin qui cherchaient désespérément à partir.

Johnson a nié son implication dans l’effort d’évacuation jeudi, affirmant que c’était « de la rhubarbe totale ».

Boris Johnson a déclaré qu’il était « absolument rhubarbe » de suggérer qu’il avait été personnellement impliqué dans l’évacuation des animaux de Kaboul l’année dernière.

Le Premier ministre a nié à plusieurs reprises son implication dans l’effort d’août 2021, qui a vu le gouvernement britannique organiser l’évacuation de 170 chats et chiens hébergés à Nowzad, un centre de sauvetage dirigé par l’ancien Marine Pen Farthing.

Mais un mail interne publié mercredi semblait contredire les démentis, dont le premier était en août.

Johnson a de nouveau nié son implication jeudi, déclarant à ITV News: « Tout cela est de la rhubarbe totale. J’étais très fier de ce que nos forces armées ont fait avec Op Pitting [the UK’s evacuation effort from Kabul last year]. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était personnellement impliqué dans le cas de Farthing, il a répondu: « Absolument pas. L’armée a toujours donné la priorité aux êtres humains et c’était tout à fait vrai. Je pense que nous devrions être incroyablement fiers de l’Op Pitting. »

L’e-mail publié mercredi, qui semblait contredire les affirmations de Johnson, a été envoyé par un responsable du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement à des collègues. Il disait: « Nowzad, dirigé par un ex-Royal Marine, a reçu beaucoup de publicité et le Premier ministre vient d’autoriser l’évacuation de son personnel et de ses animaux. »

Celui du premier ministre porte-parole mercredi a nié que le Premier ministre ait été impliqué dans l’affaire.

Le porte-parole a déclaré qu’il « n’avait demandé à aucun responsable de suivre une ligne de conduite particulière », bien qu’il ait déclaré qu’il n’avait pas encore vu les e-mails à l’époque.

L’évacuation des animaux a suscité une importante controverse à l’époque, car elle a soulevé des questions quant aux raisons pour lesquelles les citoyens afghans les plus vulnérables n’ont pas pu embarquer sur le vol charter pour les animaux et les travailleurs caritatifs de Nowzad.

Raphael Marshall, un ancien employé du FCDO, a affirmé l’année dernière que la décision d’évacuer les animaux de Nowzad avait représenté un « compromis direct » avec des vies humaines.

Marshall avait fourni les e-mails au comité des affaires étrangères suggérant que le Premier ministre avait autorisé l’évacuation.

