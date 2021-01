S’exprimant lors d’une visite dans un site de vaccination contre le coronavirus dans le nord de Londres lundi, M. Johnson a déclaré qu’il comprenait la «frustration» des parents et des élèves.

«Je comprends pourquoi les gens veulent obtenir un emploi du temps de ma part aujourd’hui, ce que je peux vous dire, c’est que nous allons vous dire, dire aux parents, dire aux enseignants autant que possible dès que possible.

Cependant, M. Johnson a déclaré que les gens «ne doivent pas supposer» que les écoles resteront désormais fermées jusqu’à Pâques, insistant sur le fait que le gouvernement était constamment à la recherche de données sur les infections et voulait rouvrir les écoles dès que possible.

«Je comprends tout à fait les frustrations des parents, je remercie vraiment les enseignants pour ce qu’ils font, les efforts immenses qu’ils vont déployer pour enseigner aux enfants en ligne, et le gouvernement a fourni beaucoup d’ordinateurs portables… Je sais que ce n’est pas un substitut au direct apprentissage en face à face.

«Croyez-moi, je ne veux rien faire d’autre que rouvrir des écoles, je me suis battu pour garder les écoles ouvertes aussi longtemps que possible.

«Nous voulons que les écoles reviennent le plus rapidement possible, nous voulons le faire d’une manière cohérente avec la lutte contre l’épidémie et le maintien du taux d’infection à un niveau bas.»