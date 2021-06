Le retour récent des supporters dans les stades de football au Royaume-Uni a été salué dans tous les quartiers après plus d’un an d’arènes vides et caverneuses offrant une bande sonore en sourdine au beau jeu – mais le retour des supporters a entraîné un nouveau débat sur l’efficacité du geste « prendre un genou » qui est monnaie courante dans le football anglais depuis l’été dernier.

Le récent double match amical de l’Angleterre au Riverside Stadium de Middlesbrough s’est distingué par la cacophonie de railleries des fans qui ont rencontré le geste d’avant-match de l’équipe de Gareth Southgate en faveur de l’égalité raciale, une décision qui a provoqué la colère de l’intérieur du camp et enhardi le patron anglais. d’annoncer que son équipe s’agenouillerait avant chaque match des Championnats d’Europe, quelle que soit l’opposition dans les tribunes.

Et maintenant, Boris Johnson, qui avait auparavant refusé de condamner les supporters moqueurs, a fait marche arrière et a appelé les fans anglais à respecter Southgate et la décision de son équipe de ne pas reculer devant les boo boys.

« Le Premier ministre respecte le droit de tous à manifester pacifiquement et à faire connaître leurs sentiments face aux injustices« , a déclaré le porte-parole officiel de Johnson.

« Le Premier ministre veut voir tout le monde derrière l’équipe pour les encourager, pas huer. »

L’Angleterre affrontera la Croatie dimanche lors de son match d’ouverture du tournoi, mais Southgate insiste sur le fait que son équipe est unie dans sa motivation à se mettre à genoux – mais dit que le message n’est pas destiné à être politique mais plutôt à une opposition catégorique à la race inégalités et discriminations.

Écoutez, si les joueurs veulent se mettre à genoux et que les fans veulent huer, alors ils sont tous les deux libres de le faire. Revenons maintenant au football. Selon tout le monde, qui devrait commencer à gauche aux côtés de Kane et Foden ? Personnellement, je pense que cela devrait être Sterling pour son rythme. – Aren (@ArensTruths) 11 juin 2021

Si les joueurs vont mettre un genou à terre, les supporters ont le droit de montrer leur désapprobation à l’égard d’eux. – Chasseur de produits #MBGA (@BermudaBat) 11 juin 2021

Ce message sur le racisme systémique dans notre société n’est-il pas en réalité plus dirigé contre Downing Street et ceux au pouvoir qui peuvent changer le système pour le mieux, plutôt que les fans de football de toute façon ? – Shane McGeary (@humanmale1984) 11 juin 2021

Southgate a indiqué qu’il a « une responsabilité envers la communauté au sens large d’utiliser ma voix, et les joueurs aussi » dans une lettre ouverte aux supporters anglais publiée dans The Players’ Tribune.

« Il est de leur devoir de continuer à interagir avec le public sur des questions telles que l’égalité, l’inclusivité et l’injustice raciale, tout en utilisant le pouvoir de leur voix pour aider à mettre les débats sur la table, sensibiliser et éduquer, » il ajouta.

Un récent sondage commandé par YouGov a révélé qu’une majorité de fans anglais sont favorables à un coup de genou pour soutenir la campagne Black Lives Matter, suggérant que ceux qui ne sont pas d’accord sont une minorité (très) vocale.

L’Ecosse, quant à elle, qui est l’un des adversaires de l’Angleterre dans le groupe D, a annoncé cette semaine que ses joueurs ne se mettront pas à genoux avant leurs matches et qu’ils vont plutôt « se dresser contre le racisme » – dans une scène qui offrira certainement un contraste approprié avec ce qui est devenu une question de plus en plus polarisante.

