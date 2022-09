Boris Johnson dit au public d’acheter une bouilloire à 20 £ pour économiser 10 £ par an sur les factures d’énergie

Boris Johnson a été moqué pour avoir suggéré que les Britanniques pourraient alléger leurs problèmes de facture d’énergie en achetant une nouvelle bouilloire à 20 £ pour économiser 10 £ par an sur leur électricité.

Le Premier ministre a suggéré la mesure d’efficacité dans un contexte de pression croissante pour une aide financière accrue aux familles confrontées à des factures d’énergie de plus de 3 500 £ lorsque le plafond des prix augmentera en octobre.

S’exprimant dans le Suffolk, M. Johnson a déclaré: « Si vous avez une vieille bouilloire qui met des années à bouillir, cela peut vous coûter 20 £ pour la remplacer – mais si vous en achetez une nouvelle, vous économiserez 10 £ par an chaque année sur votre facture d’électricité.

Parmi ceux qui ridiculisent la suggestion du Premier ministre face à une crise écrasante, le ministre fantôme des affaires du Labour, Bill Esterson, a déclaré: “Est-il sérieusement déconnecté, ou est-ce qu’il s’en fiche, ou les deux?”

M. Johnson a déclaré qu’une aide supplémentaire appartenait à son successeur. Mais il a dit qu’il était convaincu que le prochain Premier ministre – qu’il s’agisse de la favorite de la direction conservatrice Liz Truss ou de l’opprimé Rishi Sunak – offrirait plus de soutien «en espèces».

“Bien sûr, il y aura plus d’argent à venir, quel que soit mon successeur, dans les mois à venir – des sommes substantielles, c’est absolument clair”, a-t-il déclaré.

La favorite de la direction conservatrice Liz Truss – grande favorite pour prendre le pouvoir au n ° 10 mardi – ne s’est pas encore engagée à effectuer de nouveaux paiements directs sur la crise du coût de la vie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Mme Truss ou à M. Sunak des plans, le Premier ministre intérimaire a évité une réponse directe – mais a déclaré qu’il était “clair qu’avec la nouvelle administration, il y aura un autre paquet”.

M. Sunak a promis à plusieurs reprises d’étendre son programme de soutien antérieur à 5 milliards de livres sterling supplémentaires pour soutenir les retraités et les ménages les plus pauvres par le biais du système de prestations.

Alors que Mme Truss s’est prononcée contre les “distributions”, elle a déclaré aujourd’hui Le soleil elle serait “robuste” en offrant une aide immédiate avec des factures inabordables, et on pense qu’elle envisagerait d’autres paiements directs pour les plus vulnérables.

Plus tôt jeudi, le chancelier Nadhim Zahawi s’est dit “profondément préoccupé” par le fait que certains Britanniques pourraient geler cet hiver s’ils n’ont pas les moyens de payer leurs factures. Il a dit qu’il espérait que “personne ne devrait être coupé cet hiver”.

M. Zahawi a admis que le programme de soutien actuel pour aider les gens à faire face n’était «pas suffisant» – mais a affirmé que «plus d’aide arrive» lorsque le successeur du Premier ministre sera en place au n ° 10.

“Personne ne devrait être coupé” s’il n’a pas les moyens de payer ses factures d’énergie, déclare la chancelière

Il vient que l’ancien ministre Michael Gove – un partisan de Sunak – a exhorté Mme Truss à envisager de rationner l’énergie pour les entreprises cet hiver.

Mme Truss a exclu toute forme de rationnement lors de la dernière campagne électorale des conservateurs hier soir. Mais M. Gove a déclaré que le Royaume-Uni avait peut-être suivi certains pays européens en limitant l’utilisation par les principaux utilisateurs.

“Il se peut que dans certains contextes non domestiques, il faille une certaine forme de retenue dans la manière dont l’énergie est utilisée”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme – bien qu’il ait dit qu’il ne pensait pas que le rationnement des ménages serait nécessaire.

M. Sunak a déclaré aux membres conservateurs “nous ne devrions rien exclure” lorsqu’on l’a interrogé sur le rationnement de l’énergie cet hiver. “De nombreux pays européens étudient comment nous pouvons tous optimiser notre consommation d’énergie, c’est une chose sensée que nous fassions en tant que pays.”

Interrogée par l’hôte Nick Ferrari si elle pouvait exclure le rationnement de l’énergie, Mme Truss a répondu: «Je l’exclus. Oui.”

Des dizaines d’organisations caritatives en première ligne face à un «tsunami de besoin» causé par la crise du coût de la vie ont appelé le gouvernement à fournir un soutien financier plus urgent aux ménages vulnérables.

Une lettre ouverte signée par 48 patrons du secteur bénévole a déclaré qu’une “crise économique d’une ampleur jamais connue depuis des décennies” poussera beaucoup de ceux qui ont réussi à joindre les deux bouts dans la pauvreté.

M. Johnson, quant à lui, a déclaré qu’il était prêt à « continuer sa vie » après avoir démissionné au n ° 10. Il a insisté sur le fait qu’il apporterait son soutien « total et sans réserve » à son successeur après avoir remis les clés, mais n’en a pas donné plus. des détails sur ses projets futurs.