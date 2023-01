Boris Johnson disposait d’une “marge de crédit de 800 000 £ alors qu’il était au n ° 10”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson aurait obtenu une ligne de crédit de 800 000 £ alors qu’il était Premier ministre, soutenu par un parent millionnaire qui voulait diriger un quango.

L’homme d’affaires canadien Sam Blyth a accepté de garantir l’énorme facilité de crédit de son cousin éloigné en décembre 2020 avant qu’elle ne soit souscrite en février 2021, selon un article de journal.

M. Blyth a été envisagé, entre fin 2020 et début 2021 – lorsque les dispositions relatives au garant ont été mises en place – pour un poste de directeur général du British Council, un organisme public non ministériel, le L’heure du dimanche États.

Une source a déclaré au journal que M. Johnson était sur le point de “faire faillite” et que la ligne de crédit aurait été mise à disposition pour ses frais de subsistance, y compris les paiements de divorce.

L’équipe de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office a approuvé l’arrangement en décembre 2020 après que M. Johnson a demandé l’avis du secrétaire du cabinet Simon Case, a ajouté le rapport.

Les dernières révélations surviennent après que l’Independent a révélé une scission amère entre les conservateurs en guerre sur la question de savoir si M. Johnson devrait être rétabli à la tête du parti compte tenu de son histoire de scandales, et si oui, comment. Ce n’est que quelques mois après la conclusion de l’accord de crédit qu’une dispute a éclaté au sujet de la rénovation somptueuse de l’appartement au-dessus du 11 Downing Street par M. Johnson et son partenaire.

Les responsables de M. Case et du Cabinet Office n’auraient pas été au courant de la demande de quango de M. Blyth, ayant été assurés qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts.

M. Blyth, qui aurait une valeur de 50 millions de dollars, serait un ami du père de M. Johnson, Stanley Johnson, et leurs mères seraient des cousines.

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a déclaré: “Boris Johnson n’a en aucune façon aidé et n’était au courant d’aucune candidature de Sam Blyth, formelle ou informelle, pour occuper un poste quelconque au sein du British Council, et personne non plus n’était au courant. No 10 qui agissait en son nom.

Les affirmations surviennent au milieu de questions renouvelées quant à savoir si Boris Johnson pourrait revenir pour diriger les conservateurs (fil de sonorisation)

Ils ont ajouté: “Pour autant qu’il sache, personne au n ° 10 n’était au courant de cette prétendue candidature ni n’a fait quoi que ce soit pour la faire avancer.”

Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de M. Blyth. Il a dit au L’heure du dimanche: “Je suis au courant de la déclaration que fait Boris Johnson et je peux confirmer l’exactitude de son récit.”

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré L’indépendant: « Des conseils ont été demandés, le processus approprié a été suivi et des garanties appropriées ont été mises en place. Tous les ministres sont tenus de suivre les règles énoncées dans le code ministériel en termes de déclaration et de demande de conseil si nécessaire. »

L’épouse de l’ancien Premier ministre, Carrie Johnson, aurait utilisé gratuitement la villa de M. Blyth en République dominicaine au début de 2022, avant que M. Johnson et toute la famille n’y passent leurs vacances en octobre.

M. Johnson a fait valoir que l’utilisation de la villa en République dominicaine n’avait pas besoin d’être enregistrée car son utilisation gratuite provenait d’un membre de la famille offrant un avantage personnel.

Cela survient alors que des rapports suggèrent que M. Johnson – qui représente actuellement la circonscription marginale d’Uxbridge et de South Ruislip – pourrait envisager de rechercher un “accord” avec Rishi Sunak.

M. Johnson chercherait à conclure un “accord” avec l’actuel Premier ministre Rishi Sunak (fil de sonorisation)

L’ancien Premier ministre – touché par des affirmations selon lesquelles il aurait plaisanté sur un parti «asocialement éloigné» au n ° 10 pendant les bordures de Covid – serait prêt à renoncer à une poussée de leadership contre son rival en échange d’un siège plus sûr lors de la prochaine élection générale.

Mais M. Sunak a rejeté l’idée, déclarant aux radiodiffuseurs lors d’une visite en Écosse: “Je pense que l’ancien Premier ministre a déclaré son intention de se présenter à son siège actuel à Uxbridge.”

Et un porte-parole de M. Johnson a également rejeté la suggestion selon laquelle il pourrait chercher un siège différent, en disant: “Ce n’est pas vrai. Boris Johnson soutient pleinement le gouvernement et se présente à Uxbridge et South Ruislip lors des prochaines élections. »

M. Sunak a également défendu le système de déclaration des dons des députés, mais n’a fait aucun commentaire après que M. Johnson ait reçu 1 million de livres sterling d’un donateur conservateur.

L’énorme don jamais reçu par un député est venu de Christopher Harborne, Brexiteer et investisseur crypto basé en Thaïlande. “En général, nous avons mis en place des procédures pour nous assurer que tous les dons sont déclarés de manière transparente, ce qui, j’en suis sûr, est le cas ici”, a déclaré le Premier ministre.

Entre-temps, L’indépendant a révélé qu’une scission est apparue parmi les partisans conservateurs de M. Johnson sur la meilleure façon de le remettre au pouvoir.

Lord Cruddas, qui dirige les efforts du groupe de l’Organisation démocrate conservatrice pour transférer plus de pouvoir aux membres de la base, a accusé les députés d’essayer de s’accaparer le pouvoir.

Le député conservateur James Duddridge, qui a déclaré que M. Johnson était « toujours en jeu », a ajouté : « La constitution du parti est vraiment assez complexe. Ce n’est pas la réponse à nos problèmes ». Un autre député a appelé le CDO push “b *****ks”.

Mais Lord Cruddas a déclaré: “Ce n’est pas une surprise d’entendre que certains députés ne veulent pas changer les règles, car ils détiennent l’équilibre du pouvoir.”