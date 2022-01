Boris Johnson devrait renvoyer la « foule éveillée » au n ° 10, déclare Lord Frost

Le Premier ministre subit la pression de certains députés conservateurs pour abandonner une hausse prévue de l’assurance nationale afin de regagner un certain soutien. Mais M. Johnson a déclaré que la hausse des impôts était « absolument vitale » puisque « chaque centime servira à réparer les arriérés de Covid et aussi les soins sociaux ».

L’annonce d’une enquête de Scotland Yard sur certaines des parties présumées – basée en partie sur les preuves découvertes dans l’enquête Grey – a compliqué le processus, la police et les fonctionnaires se disputant tout ce qui pourrait nuire à une affaire pénale.

Le document très attendu de Mme Gray pourrait être crucial pour l’avenir de M. Johnson – mais n’a pas encore été soumis au n ° 10. On pense que les responsables juridiques et des ressources humaines l’examinent avant qu’il ne puisse être envoyé à Downing Street pour publication.

Interrogé sur les critiques de Lord Frost, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « C’est l’objectif de tout le monde dans le numéro 10 de respecter les priorités du Premier ministre, qu’il a déjà énoncées publiquement, en termes de reconstruction après la pandémie et de nivellement pour la Grande-Bretagne. »

Mise en surbrillance d’une colonne dans Le télégrapheLord Frost a déclaré qu’il était d’accord que « les néo-socialistes, les fanatiques verts et la foule pro-réveillée » devraient « sortir immédiatement ».

Suggérant qu’un nettoyage était nécessaire, Lord Frost a tweeté jeudi: « Quelles que soient les conclusions sur le leadership que les députés conservateurs puissent tirer du rapport Gray et de tout ce qui suit, l’essentiel est un changement significatif dans les politiques, les systèmes et les personnes autour du Premier ministre. »

M. Johnson se bat pour sauver son poste de premier ministre alors que les députés conservateurs attendent les conclusions de l’enquête de Sue Gray sur les fêtes anti-confinement avant de décider d’envoyer ou non des lettres de censure.

Dans une attaque cinglante contre le Premier ministre, le pair conservateur a déclaré que des changements « significatifs » étaient nécessaires dans les politiques et le personnel de Downing Street.

Boris Johnson devrait éliminer la «foule éveillée» et les «néo-socialistes» au n ° 10 s’il veut s’accrocher au pouvoir, a déclaré l’ancien ministre du Brexit, David Frost.

