Boris Johnson cherche à remettre des pairies à quatre députés conservateurs de sa liste de démission, alors même qu’un ministre admet que la Chambre des lords est gonflée et « antidémocratique ».

Alok Sharma, le président sortant de la Cop26, fait partie d’une vingtaine de nominés, aux côtés du secrétaire écossais Alister Jack et des ex-ministres Nadine Dorries et Nigel Adams, semble-t-il.

Cette décision déclenchera des accusations selon lesquelles M. Sharma (qui a une majorité d’un peu plus de 4 000 voix à Reading West) et M. Jack (moins de 2 000 à Dumfries et Galloway) fuient probablement la défaite des élections générales.

Deux très jeunes assistants de Johnson, Ross Kempsell, 30 ans, et Charlotte Owen, la fin de la vingtaine, ont également été nominés, Les temps a déclaré, dans un rapport non contesté par des sources proches de M. Johnson.

On a également dit que l’ancien premier ministre tentait à nouveau d’envoyer Paul Dacre, l’ancien Courrier quotidien rédacteur en chef, aux Lords – bien que la commission des nominations ait bloqué une demande précédente.

Mais Mel Stride, l’ancien secrétaire au travail et aux retraites, a admis que la chambre haute avait grandement besoin d’être réformée, car un accord entre les partis pour réduire sa taille est bafoué.

Il l’a qualifié d’« organe antidémocratique », déclarant : « Rares sont ceux à la Chambre des communes qui ne diraient pas qu’il devrait y avoir des changements.

M. Stride a dit Fois Radio: « La Chambre des Lords a-t-elle besoin d’une réforme ? Je pense absolument. Et non des moindres sur le point que vous soulevez, sa taille, qui est maintenant passée à je pense à plus de 800 membres, est plus grande que le comité central du Parti communiste chinois.

“Je pense donc qu’il y a de la place pour le changement, mais c’est l’une de ces choses sur lesquelles il a été très difficile d’obtenir un consensus politique.”

