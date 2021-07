Boris Johnson devrait pouvoir nommer des ministres en dehors du parlement, selon un rapport

Boris Johnson et ses successeurs au n ° 10 devraient avoir le pouvoir de nommer des étrangers au lieu de simplement des députés et des pairs en tant que ministres, a exhorté un nouveau rapport examinant la réforme de Whitehall.

La proposition controversée constitue l’une des recommandations avancées par la Commission for Smart Government – créée l’année dernière pour examiner comment l’appareil gouvernemental peut être plus efficace.

Dans un avertissement sévère, l’organe indépendant – présidé par l’ancien ministre conservateur Nick Herbert avec des commissaires dont la députée travailliste Dame Margaret Hodge – a déclaré que Whitehall « doit se réformer, ou échouer » pour atteindre des objectifs politiques majeurs, tels que « le nivellement vers le haut » et le net zéro émission d’ici 2050.

Qualifiant ses réformes de « radicales », la commission suggère de donner aux premiers ministres la possibilité de nommer des ministres qui ne sont pas parlementaires, « pour permettre l’apport de talents supplémentaires de l’extérieur du gouvernement ».

Tentant d’aborder les inévitables questions de responsabilité devant le parlement, le rapport suggère la création de commissions orales qui peuvent convoquer les ministres qui ne sont pas députés ou pairs à comparaître.

Alors que le n ° 10 devrait rester la résidence et la base cérémonielle du Premier ministre, le rapport suggère également la création d’un nouveau « bureau de travail » à l’extérieur de Downing Street pour M. Johnson et ses successeurs, « co-localisant tous les bureaux des ministres à Londres, avec le bureau du premier ministre, dans un seul bâtiment pour faire tomber les barrières départementales.

Il demande également que chaque secrétaire d’État puisse créer un conseil de conseillers « pour apporter une expertise extérieure dans les services gouvernementaux ».

« L’épidémie de Covid n’a pas seulement aggravé les défis auxquels notre pays était déjà confronté, qui étaient déjà profonds », a déclaré M. Herbert dans un communiqué. « Il a également révélé que notre système d’administration publique a besoin d’urgence d’une refonte fondamentale.

« Alors que les politiciens commencent à se concentrer sur la reconstruction, il est crucial qu’ils ne laissent pas passer l’opportunité et la nécessité de réformer l’appareil gouvernemental. Sans changement, aucune ambition ou rhétorique ne sera suffisante pour garantir que les objectifs politiques sont atteints. »

On s’attend à ce que Michael Gove, le ministre du Cabinet Office, réponde aux conclusions du rapport lors de son lancement lundi, mais les plans ont déjà été critiqués par le député conservateur David Davis, qui a suggéré que les propositions étaient « une folie managériale. ”.

« Notre système, où les ministres ont l’expérience éprouvante d’être tenus pour responsables par 650 députés, est l’une des raisons pour lesquelles nous avons généralement des normes élevées », a-t-il déclaré à la presse. Courrier quotidien. « Le changer de cette manière est incroyablement ignorant et rendra la corruption et le copinage plus probables, pas moins ».