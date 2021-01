Les vacanciers britanniques qui rentrent chez eux n’échapperont pas à un ordre de mise en quarantaine dans les hôtels d’aéroport – sonnant le glas des escapades estivales.

Les ministres sont en train de finaliser des plans pour forcer les voyageurs à s’isoler pendant dix jours dès leur entrée en Grande-Bretagne, les détails devant être décidés demain.

Boris Johnson avait voulu exempter les résidents britanniques et ne cibler que ceux arrivant d’endroits où de nouvelles souches du virus ont été détectées.

Mais des sources du Cabinet ont déclaré hier soir qu’elles s’attendaient à ce que le Premier ministre approuve une proposition globale – sur le modèle de l’Australie – qui verra toutes les arrivées envoyées aux hôtels d’aéroport, quelle que soit leur nationalité et leur pays d’origine.

Les vacanciers britanniques seront contraints de s’isoler pendant dix jours dès leur entrée en Grande-Bretagne en vertu de nouveaux plans en cours de rédaction par les ministres. Sur la photo: les passagers attendent dans les files d’attente à l’aéroport d’Heathrow

Boris Johnson avait voulu exempter les résidents britanniques, mais des sources du Cabinet ont déclaré hier soir qu’ils s’attendaient à ce que le Premier ministre approuve une proposition globale.

Cela signifie que les personnes qui vivent en Grande-Bretagne devront payer un supplément, en plus du coût de leur voyage, pour passer leur période de quarantaine dans un hôtel surveillé par des agents de sécurité.

Annonçant cette décision, Paul Charles, directeur général de la société de voyage The PC Agency, a déclaré au Mail: « Cela détruit la confiance des vacanciers.

« Les gens ne réservent pas de vacances d’été parce qu’ils ne croient pas qu’il existe une fin de partie qui verra ces mesures générales supprimées.

«C’est un moyen infaillible de détruire les industries britanniques de l’aviation et du voyage».

Cela s’est produit alors que Matt Hancock a intensifié la guerre du Cabinet sur les restrictions aux frontières hier soir, suggérant qu’une interdiction générale de toutes les arrivées pourrait encore être nécessaire.

Le secrétaire à la Santé a averti qu’il était « absolument essentiel » que la Grande-Bretagne soit protégée contre les nouvelles souches mutantes du virus qui pourraient ne pas répondre au vaccin.

M. Hancock, qui est l’un des ministres qui a fait pression pour des mesures plus fortes, a déclaré hier que les 77 cas de la variante du coronavirus sud-africain détectés au Royaume-Uni étaient liés à des voyageurs.

Les plans verront toutes les arrivées envoyées aux hôtels de l’aéroport, indépendamment de leur nationalité et de leur pays d’origine. Sur la photo: les amateurs de plage profitent du soleil sur la plage Nova Icaria à Barcelone au milieu de la pandémie de coronavirus

Matt Hancock a averti qu’il était « absolument essentiel » que la Grande-Bretagne soit protégée contre les nouvelles souches mutantes du virus

Neuf autres cas de la variante brésilienne ont également été relevés ici mais, encore une fois, aucun n’était lié à la transmission communautaire.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que les nouvelles souches «Je m’inquiète vraiment» sont celles qui n’ont pas encore été repérées, car il a suggéré que des mesures ciblées uniquement sur les personnes arrivant de régions spécifiques ne seraient pas suffisantes.

Ravers condamné à une amende de milliers de personnes pour des attaques illégales Des centaines de fêtards ont été condamnés à une amende le week-end après s’être cachés dans des placards et même une tente dans le but d’échapper aux agents. Scotland Yard a infligé plus de 15000 £ d’amende après que 300 personnes ont été surpris en train de violer les règles de Covid dans une rave de l’est de Londres sous un arc de chemin de fer à 1h30 du matin hier. Les organisateurs avaient des portes cadenassées de l’intérieur pour empêcher les agents d’entrer, avec des dizaines de clôtures escaladant pour éviter la police. Un total de 78 personnes ont reçu des avis de pénalité fixe de 200 £ pour avoir assisté au rassemblement illégal. Cela intervient après que le Met a révélé samedi que deux officiers avaient été blessés lors de la séparation d’un groupe de 200 personnes à Beauchamp Place près de Harrods vers 3 h 30 le 1er janvier. À Birmingham, la police a trouvé des fêtards dans des placards lorsqu’ils ont rompu une fête à laquelle participaient plus de 50 étudiants vendredi. Et la police du Lincolnshire a infligé une amende à huit campeurs de différents ménages faisant la fête dans une tente pour un homme à Woodhall Spa.

Interrogé sur la question de savoir s’il devrait y avoir une interdiction totale de l’entrée dans ce pays, M. Hancock a déclaré à l’émission Sky’s Sophy Ridge on dimanche: « Nous devons avoir un principe de précaution.

« Nous avons introduit les tests avant le départ … mais il est absolument essentiel de protéger ce pays contre une nouvelle variante qui pourrait ne pas être aussi bien traitée par le vaccin. Nous ne pouvons pas risquer les progrès que nous avons réalisés.

Apparaissant sur le Andrew Marr Show de la BBC, il a ajouté: « L’argument a changé et la conversation autour des frontières a changé à cause de deux choses.

«Premièrement, les nouvelles variantes et deux, le succès du programme de déploiement des vaccins, ce qui signifie que nous ne pouvons pas mettre en péril tous ces progrès.

M. Hancock a suggéré que le public ne se verrait pas délivrer de passeports vaccinaux à utiliser à la maison, mais a semblé admettre qu’ils pourraient être nécessaires à l’avenir pour voyager à l’étranger.

Pendant ce temps, la secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Lisa Nandy, a déclaré hier que les travaillistes avaient «poussé le gouvernement à prendre des mesures plus strictes à la frontière depuis le printemps dernier».

Elle a déclaré à Marr: « Les scientifiques nous disent qu’il existe un certain nombre de pays où ces souches émergent et qui n’ont tout simplement pas la capacité de cartographier ce qui se passe. »

Un sondage réalisé hier soir auprès de 1 109 adultes par Opinium au nom du groupe de campagne One Rule For Them a montré que 79% pensent qu’il aurait dû y avoir des contrôles aux frontières plus stricts bien plus tôt.

Les ministres espèrent que cette nouvelle initiative améliorera le respect des règles de quarantaine existantes.