Boris Johnson devrait abandonner la «foule éveillée» pour sa survie politique – Frost

L’ancien chef du Brexit du Royaume-Uni appelle à des changements de personnel « significatifs » au numéro 10

Sans un « réinitialisation totale« Au 10 Downing Street, l’avenir de Boris Johnson en tant que Premier ministre est sérieusement menacé, a tweeté jeudi Lord David Frost. Le pair conservateur et ancien négociateur en chef britannique du Brexit citait un article du Telegraph qui appelait à un nettoyage politique complet avec «tous les néo-socialistes, les fanatiques verts et la foule pro-réveillée sortent immédiatement.”

2. Dans les politiques – nous commençons donc à apporter les énormes changements nécessaires pour nous assurer que nous pouvons créer de la richesse et renforcer la liberté Dans les systèmes et les gens – donc les leviers du gouvernement fonctionnent, et, comme le dit Allister, « avec tous les néo-socialistes, les fanatiques verts et la foule pro-réveillée sortant immédiatement ». – David Frost (@DavidGHFrost) 27 janvier 2022

L’article du Telegraph partagé par Frost affirmait que «sans action drastique et urgente, le [Conservative] parti sera aspiré dans le genre de spirale de la mort qui a fait sombrer le gouvernement de John Major au milieu des années 1990» et l’a remplacé par une coalition de gauche dirigée par le Labour. « Un tel résultat», a averti l’écrivain Allister Heath, «serait calamiteux et entraînerait une guerre de classe et culturelle vicieuse dont le pays ne se remettrait jamais.”

Heath a tracé des voies potentielles pour sortir de cette catastrophe pour Johnson, y compris le fait qu’il reste en poste tout en essayant de résoudre le «dommages immédiats causés par Partygate« avant de déléguer »d’énormes quantités de pouvoir à un PDG semblable à David Frost dans le n ° 10.” Accompagnant une telle délégation serait le gros «évacuer » de l’équipage réveillé, un « réinitialisation totale.” À défaut, le Premier ministre devrait démissionner, suggérait l’article.

L’avenir politique de Johnson est en jeu au milieu d’enquêtes civiles et policières sur des allégations selon lesquelles plusieurs fêtes violant le verrouillage auraient eu lieu dans des bâtiments gouvernementaux, y compris Downing Street.

Les députés conservateurs attendraient les conclusions de l’enquête menée par la haute fonctionnaire Sue Gray avant de passer à d’éventuelles actions de censure contre Johnson. Le rapport de Gray devrait être livré à Downing Street dans les prochains jours.

Johnson a rejeté cette semaine les appels de l’opposition à démissionner et a insisté sur le fait qu’il n’avait pas enfreint les règles de verrouillage. Quelque 54 votes de défiance de la part de députés conservateurs seraient suffisants pour initier un éventuel changement de leadership.