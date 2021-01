Le New York Times

Pompeo, qui a dirigé la mission de Trump au département d’État, part avec un héritage douteux

WASHINGTON – Rejeté par de nombreux alliés étrangers, ridiculisé par des adversaires, détesté par un nombre important de ses propres diplomates et essayant de préserver son avenir politique, le secrétaire d’État Mike Pompeo a offert la semaine dernière un aperçu de son héritage en tant que commandant de l’administration Trump. -earth politique étrangère en citant un moment charnière de son histoire personnelle. En 1983, alors que Pompeo était cadet à l’Académie militaire américaine de West Point, une milice liée à l’Iran a bombardé la caserne des Marines à Beyrouth, tuant 241 soldats américains. Selon son propre discours – «Ma vie ne serait plus la même après ça», a déclaré mardi Pompeo, dans son dernier discours public au pouvoir – c’était un puissant endoctrinement pour un jeune soldat en formation pour protéger les États-Unis contre des ennemis mortels. . Trente-cinq ans plus tard, après être devenu le 70e secrétaire d’État en 2018, Pompeo a adopté la même mentalité militaire pour affronter le monde. Les politiques étrangères ont été décrites comme des «ensembles de missions», et son épouse, Susan, était un «multiplicateur de force» en désarmant les dignitaires et les familles des employés du Département d’État. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times Pompeo a rejeté le pouvoir de persuasion, essayant plutôt de renforcer les dirigeants européens, de narguer les dirigeants en Chine et en Iran, et de travailler pour maintenir les dictateurs en déséquilibre, notamment en négociant avec le dirigeant nord-coréen. Kim Jong Un mais pas le président Nicolás Maduro au Venezuela. Mais en rejetant le rôle traditionnel de la diplomatie prévisible et en reflétant le style même du président Donald Trump, la stratégie de Pompeo s’est retournée contre lui, selon des analystes de politique étrangère et une large cohorte du département d’État. Alors qu’il quitte ses fonctions, Pompeo, 57 ans, a été étiqueté par un certain nombre de responsables et d’analystes avec la distinction douteuse du pire secrétaire d’État de l’histoire américaine. Cela reviendra le hanter alors qu’il envisage de se présenter à la présidence en 2024 ou de chercher un autre poste élu, comme il le fait généralement. «Le verre est beaucoup plus vide qu’il n’est plein», a déclaré Richard Fontaine, président du Center for a New American Security et ancien diplomate qui a conseillé la campagne présidentielle du sénateur John McCain en tant que candidat républicain en 2008. Fontaine a noté que l’Iran est maintenant plus proche de la construction d’une bombe nucléaire et que la Corée du Nord a plus d’armes nucléaires qu’elle n’en avait au début de l’administration Trump. Les relations avec les principaux dirigeants européens, les Nations Unies et les autres alliances diplomatiques et économiques sont dans un état plus difficile. Les États-Unis sont moins bien placés pour promouvoir la démocratie et les droits de l’homme dans le monde qu’il y a quatre ans, selon de nombreux diplomates de carrière. Et le rôle de Pompeo dans la mise en place de la politique étrangère fantôme du président en Ukraine – sapant des années de soutien américain pour conjurer l’agression militaire russe – a suscité des inquiétudes parmi les législateurs lors des audiences de destitution de la Chambre fin 2019 sur le point de savoir si sa loyauté envers Trump l’emportait sur les intérêts de sécurité américains. Pompeo n’est pas le premier militaire à devenir le principal diplomate du pays: Colin Powell avait pris sa retraite en tant que général de l’armée quatre étoiles avant de devenir secrétaire d’État du président George W. Bush en 2001. Le mandat de Powell a été à jamais taché par sa citation de l’intelligence défectueuse à demande instamment l’invasion de l’Irak en 2003 – ce qu’il a appelé «douloureux» et une «tache» dans son bilan – mais il est largement considéré comme un homme d’État plus que Pompeo. À des fins politiques, Pompeo pourrait espérer rester dans les mémoires comme un acteur clé de l’administration Trump – une désignation bien plus ternie à l’étranger que pour les républicains purs et durs qui se soucient peu de la politique étrangère lors des élections. Cependant, après la prise du Capitole par les partisans de Trump ce mois-ci, un nombre croissant de responsables républicains ont cherché à se distancer du président sortant. Notamment, Pompeo ne l’a pas fait, bien que des gens proches de lui se soient dit consternés par l’attaque. Au lieu de cela, il a continué un barrage de publications quotidiennes sur Twitter qui a commencé le 1er janvier pour annoncer ce qu’il a appelé ses succès en politique étrangère, faisant écho aux slogans de campagne de Trump. Pompeo était à l’avant-garde de la répression de l’administration Trump contre la Chine, l’Iran et le Venezuela, utilisant un mélange de sanctions économiques et de changements de politique provocateurs pour remodeler la stratégie mondiale contre chacun. C’était particulièrement le cas pour la Chine, puisque Pompeo est devenu le critique le plus virulent de l’administration à l’égard de Pékin. Il a profité de chaque occasion pour mettre en lumière les violations des droits humains commises par la Chine contre les musulmans ouïghours et d’autres minorités ethniques et, en guise de séparation, il réfléchit maintenant à l’opportunité de les déclarer actes de génocide. Il a également conduit la condamnation mondiale des ambitions expansionnistes et de l’oppression de Pékin à Hong Kong, à Taiwan et dans la mer de Chine méridionale. D’autres pays, cependant, ont refusé de suivre le retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé, qui a dépouillé le financement de l’agence onusienne pendant la pandémie de coronavirus, que Pompeo a insisté pour appeler le «virus de Wuhan», faisant à nouveau écho à Trump. En traitant avec le Venezuela, Pompeo a rassemblé environ 60 pays contre Maduro après des élections contestées et a frappé le gouvernement de Caracas avec des sanctions. Mais Maduro est resté au pouvoir. En Europe, Pompeo est reconnu pour avoir aidé à renforcer l’OTAN en tant que rempart contre la Russie, notamment en augmentant les dépenses militaires. Alexander R. Vershbow, ancien secrétaire général adjoint de l’OTAN qui était également ancien ambassadeur des États-Unis en Russie et en Corée du Sud et secrétaire adjoint à la Défense, a déclaré que Pompeo avait aidé à protéger l’OTAN du «mépris de Trump pour les alliés et des tactiques d’intimidation». Pompeo a également déployé une diplomatie de navette pour réchauffer les relations entre Israël et les États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord dans le cadre des accords d’Abraham, la signature de la politique étrangère de l’administration. Mais ces pactes de paix ont été largement négociés par Jared Kushner, conseiller principal et gendre du président. Pompeo a fermement soutenu Israël en défiant les normes internationalement reconnues, comme en déplaçant l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem et en déclarant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et la légitimité des colonies de Cisjordanie. En tant que chrétien évangélique – un groupe qui constitue une circonscription politique conservatrice clé – Pompeo a parfois formulé des actions contre l’Iran en termes religieux liés à Israël et à la prophétie biblique. Les accords d’Abraham faisaient partie d’une campagne de pression visant à isoler l’Iran avec des sanctions et des menaces militaires qui a commencé après le retrait de Trump d’un accord nucléaire historique de 2015 avec Téhéran en mai 2018, quelques semaines seulement après que Pompeo a rejoint le département d’État après avoir été directeur de la CIA. Au cours des deux années suivantes, il a critiqué à plusieurs reprises les efforts déployés par d’autres puissances mondiales pour maintenir intact l’accord nucléaire de 2015. Pompeo était visiblement motivé par des joutes avec des responsables iraniens sur Twitter: «Vous savez que vous êtes du côté des anges lorsque cela se produit», a-t-il tweeté mardi, des mois après que Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, l’ait appelé le Haine. » Pompeo faisait partie des conseillers de Trump qui ont poussé à des frappes militaires contre l’Iran, auxquelles le président a résisté en juin 2019 mais a permis en janvier 2020 de tuer un haut général iranien qui se trouvait en Irak. Pourtant, Pompeo s’est renversé en novembre, parmi un groupe de hauts fonctionnaires – dont le vice-président Mike Pence; Christopher C. Miller, le secrétaire à la Défense par intérim; et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées – qui a répondu à la demande du président concernant des options de grève contre l’Iran en avertissant que cela pourrait facilement dégénérer en un conflit plus large au cours des dernières semaines de la présidence de Trump. Pompeo s’est décrit comme un disciple du «réalisme, de la retenue et du respect» – une approche préconisée par son bailleur de fonds de longue date, Charles Koch, un milliardaire conservateur dont le réseau de donateurs a apporté plus de contributions électorales à Pompeo qu’à tout autre candidat au Congrès du pays. lors de quatre élections législatives de 2010 à 2016. En tant que secrétaire d’État, Pompeo n’a guère été secret sur son avenir politique – d’abord en regardant une campagne au Sénat du Kansas, son État d’origine d’adoption, puis en alimentant les attentes selon lesquelles il pourrait se présenter aux élections de gouverneur en 2022 ou de président en 2024. Son mandat turbulent à la Le Département d’État a été caractérisé par une série d’enquêtes, dont certaines se poursuivent, notamment sur la question de savoir s’il a violé les lois sur l’éthique en s’engageant dans des activités politiques pendant son travail. Pourtant, le soutien financier continu de Koch est loin d’être assuré. En mettant l’accent sur la diplomatie du soft power plutôt que sur la guerre, l’Institut Charles Koch – sa fondation politique – verse 7 millions de dollars en nouvelles subventions à deux think tanks de gauche, le Carnegie Endowment for International Peace et l’International Crisis Group, qui avoir de l’influence dans l’administration Biden. Le soutien de Pompeo à l’expansion de l’OTAN, à la frappe de l’Iran et au maintien des troupes américaines dans les zones de conflit n’a pas été oublié, a déclaré Will Ruger, vice-président de la fondation pour la politique et la recherche. « Je ne pense pas que le secrétaire soit un réaliste et un modérateur », a déclaré Ruger, que Trump a nommé en septembre pour être son ambassadeur en Afghanistan. Dans un message d’adieu, Pompeo a précisé que l’armée était primordiale sous sa direction. «À la tête de @CIA et @StateDept, je me suis constamment concentré sur la protection de notre grande armée et de tous les Américains», a-t-il tweeté jeudi. « Si rien d’autre, nos ennemis le savaient: attaquez nos soldats et vous paierez. » Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company