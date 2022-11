Boris Johnson dénonce les réparations climatiques après des appels croissants à des paiements aux pays les plus pauvres

BORIS Johnson a fustigé les appels à la Grande-Bretagne pour qu’elle paie des “réparations climatiques” aux pays les plus pauvres.

S’exprimant lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte aujourd’hui, l’ex-Premier ministre a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun moyen pour les nations riches de “réparer avec des réparations” les dommages causés à la planète.

Boris Johnson participe à la COP27 à Sharm El Sheikh Crédit : AP

Boris Johnson a eu une conversation au coin du feu avec le New York Times où il a discuté de son point de vue sur le changement climatique Crédit : PA

Rishi Sunak est également en Egypte pour assister à la COP27 Crédit : PA

Boris a ajouté qu’au lieu de payer pour les erreurs du passé, les gouvernements riches devraient “regarder vers l’avenir”.

Il y a eu de plus en plus d’appels de la part de certains éco-activistes et de pays en développement pour que les États puissants paient la facture du changement climatique.

Les travaillistes veulent que le gouvernement donne de l’argent à des pays comme le Pakistan, qui a récemment souffert d’inondations extrêmes.

Mais aujourd’hui, BoJo a déclaré que la Grande-Bretagne “n’a tout simplement pas les ressources financières”.

L’ex-Premier ministre a déclaré: “Tout ce concept est difficile. Qui organise les réparations?

“Regardons vers l’avenir – c’est ce que je pense que nous devrions faire. Voyons ce que nous pouvons faire pour déclencher des investissements du secteur privé et résoudre le problème maintenant.”

Boris a décidé de visiter la COP27 pour cimenter son héritage vert après que le Royaume-Uni ait accueilli l’événement l’année dernière en Écosse.

Lors d’un événement de questions-réponses organisé par le New York Times, l’ex-Premier ministre s’est même décrit comme “l’esprit de Glasgow”.

Rishi Sunak est également à Sharm El Shaik aujourd’hui, bien qu’il n’ait pas prévu à l’origine d’assister au sommet.

Le Premier ministre s’adressera aux dirigeants mondiaux cet après-midi, après avoir déclaré hier soir que la bataille climatique était un “bien moral” pour le monde.

Des alliés proches de Boris disent qu’il a un agenda chargé, mais qu’il n’avait pas l’intention de rencontrer M. Sunak.

Ce matin, l’ex-Premier ministre a également ébouriffé des plumes après avoir interrogé Liz Truss pour sa position sur la fracturation hydraulique.

Mme Truss a mis fin à un moratoire sur l’extraction du gaz de schiste quelques jours après être devenue chef des conservateurs.

Mais après sa chute embarrassante, il a été rétabli par M. Sunak.

Boris a déclaré: «Si nous pouvions fracturer efficacement et à moindre coût dans ce pays, ce serait peut-être une chose très bénéfique. Je suis juste, je dois dire, un peu douteux que cela se révélera être une panacée.

“Je préférerais de loin que nous nous concentrions sur les choses où nous sommes brillants et où les dommages environnementaux sont vraiment minimes.”

Loin de la fracturation hydraulique, l’ex-Premier ministre a plaisanté en disant que le changement climatique avait peut-être contribué à sa propre chute cet été.

Il a déclaré: “Les températures à Londres en juillet ont atteint 40 ° C, presque insupportables selon les normes britanniques” Peut-être même contribué, qui sait, aux troubles politiques inattendus que nous avons vus à Westminster à cette époque.