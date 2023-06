Boris Johnson démissionne: l’ancien Premier ministre quitte son poste de député et publie une déclaration cinglante après avoir vu le rapport du parti

« Quelques années seulement après avoir remporté la plus grande majorité en près d’un demi-siècle, cette majorité est désormais clairement menacée. Notre parti doit de toute urgence retrouver son élan et sa foi en ce que ce pays peut faire.

« Nous devons montrer comment nous tirons le meilleur parti du Brexit et nous devons, au cours des prochains mois, définir un programme favorable à la croissance et à l’investissement. Nous devons réduire les impôts des entreprises et des particuliers – et pas seulement comme gadgets pré-électoraux – plutôt que de les augmenter sans cesse. Il ne faut pas avoir peur d’être un gouvernement proprement conservateur.