Boris Johnson démissionne du Parlement britannique

L’ancien Premier ministre a affirmé qu’il avait été expulsé en tant que député à cause du scandale du « Partygate »

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a démissionné de son poste de député, affirmant que des rivaux politiques l’avaient forcé à démissionner en faisant des allégations fallacieuses sur sa gestion de la « Fête de la fête » scandale, qui impliquait des fêtes violant le verrouillage au 10 Downing Street pendant la pandémie de Covid-19.

« Je suis maintenant forcé de quitter le Parlement par une infime poignée de personnes sans aucune preuve pour étayer leurs affirmations – et sans l’approbation même des membres du Parti conservateur, sans parler de l’électorat au sens large », Johnson a déclaré vendredi dans un communiqué. « Je crois qu’un précédent dangereux et troublant est en train d’être créé. » Il a ajouté que son renvoi est le « première étape nécessaire » pour les législateurs qui veulent annuler le résultat du référendum de 2016 sur le Brexit.

Johnson a démissionné, avec effet immédiat, après avoir reçu une copie d’un rapport qui n’a pas encore été publié par un comité parlementaire qui a enquêté sur les déclarations trompeuses qu’il a faites à la Chambre des communes concernant Partygate. Il a fait valoir que le rapport était « truffé d’inexactitudes » et que le comité n’avait pas produit la preuve qu’il « a sciemment ou par imprudence induit en erreur les Communes. »

« Ils savent parfaitement que lorsque j’ai pris la parole aux Communes, je disais ce que je croyais sincèrement être vrai et ce que j’avais été informé de dire, comme tout autre ministre », dit Johnson. «Ils savent que j’ai corrigé le dossier dès que possible, et ils savent que moi et tous les autres hauts fonctionnaires et ministres – y compris l’actuel Premier ministre et alors occupant du même bâtiment, Rishi Sunak – croyions que nous travaillions légalement ensemble. .”

L’enquête du Comité des privilèges était dirigée par la députée du Parti travailliste Harriet Harman. Johnson a affirmé qu’elle et certains autres membres du comité avaient fait des remarques préjudiciables sur sa culpabilité présumée avant même d’examiner les preuves, et leur objectif était de l’empêcher d’aider le Parti conservateur à remporter les prochaines élections.

« Leur objectif depuis le début était de me déclarer coupable, quels que soient les faits », dit Johnson. « C’est la définition même d’un tribunal kangourou. » Il a ajouté que le processus d’enquête ne lui donnait aucune capacité formelle de contester les conclusions du comité.

Le comité des privilèges aurait recommandé une longue suspension de Johnson de la Chambre des communes, ce qui aurait conduit à une élection partielle dans son district. L’ancien Premier ministre a fait allusion à un retour en politique : « C’est très triste de quitter le Parlement – du moins pour le moment – mais surtout, je suis déconcertée et consternée de pouvoir être expulsée, de manière antidémocratique, par une commission présidée et gérée par Harriet Harman avec un parti pris aussi flagrant. »